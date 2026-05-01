„Knochensack“: Model Bella Hadid erneut im Visier

Fabienne Ba.
@bellahadid / Instagram

Das amerikanische Model Bella Hadid sah auf dem roten Teppich der REVOLVE-Modenschau in Los Angeles umwerfend aus. Doch unter den Fotos der Veranstaltung kursierten unzählige Kommentare im Internet, die sich gegen ihre Figur richteten (Skinny Shaming). Ein weiteres Beispiel für ein gut dokumentiertes und nach wie vor schädliches Phänomen.

Kommentare, die seit Jahren wiederholt werden

Die Worte, die einige Internetnutzer unter Bella Hadids Fotos von der REVOLVE-Modenschau verwendeten, sind dieselben, die wir seit Jahren unter den Beiträgen von Models sehen: „zu dünn “, „skelettartig“ – Eigenschaften, die eine Frau auf ihr Aussehen reduzieren, um sie abzuwerten. Die Erwähnung von Ozempic – einem ursprünglich für Diabetiker entwickelten Medikament, das von einigen Prominenten zum Abnehmen missbraucht wird – verstärkt diese Anschuldigung noch. Diese Kommentare sind in jedem Fall völlig unberechtigt.

Skinny Shaming: die am wenigsten diskutierte Form von Body Shaming

Skinny Shaming ist das Gegenteil von Fatphobie: Es bezeichnet die Stigmatisierung und verletzenden Bemerkungen, denen Menschen ausgesetzt sind, die als „zu dünn“ gelten. Es ist weniger sichtbar als Fatphobie, die auf gut dokumentierter struktureller und alltäglicher Diskriminierung beruht – im öffentlichen Raum, am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Dennoch ist es nicht weniger schädlich. Es schürt Angstzustände und Selbsthass bei den Betroffenen und kann bereits bestehende Essstörungen verschlimmern.

Unerfüllbare Forderungen

Die Erfahrungen von Frauen wie Bella Hadid verdeutlichen ein aufschlussreiches Paradoxon: Niemals „zu dick“ oder „zu dünn“ zu sein – ohne Gefahr zu laufen, als „anorektisch“ abgestempelt zu werden, ein Begriff, der als Beleidigung verwendet wird, obwohl er eine ernsthafte Krankheit bezeichnet. Diese widersprüchlichen Anforderungen veranschaulichen perfekt, was man im weitesten Sinne als Body Shaming bezeichnet: die ständige Bewertung des weiblichen Körpers durch die Gesellschaft anhand unrealistischer, sich ständig verändernder und gleichzeitig unerreichbarer Standards.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Just Jared (@justjared)

Die konkreten Folgen für die psychische Gesundheit

Die Normalisierung solcher Kommentare bleibt nicht ohne Folgen. Körperdysmorphe Störungen – dieses pathologische Verhältnis zum eigenen Aussehen, das besonders unter jungen Frauen verbreitet ist – werden gerade durch diese Art ständiger Beurteilung von außen verstärkt. Psychische und physische Gesundheit sind in Bezug auf die Selbstwahrnehmung stets eng miteinander verknüpft. Und die Vorstellung, Prominente seien aufgrund ihrer öffentlichen Stellung immun gegen solche Bemerkungen, ist unhaltbar: Menschen bleiben Menschen, unabhängig von ihrem Ruhm.

Letztendlich werden Frauen in diesem Kampf gegen widersprüchliche Forderungen – „zu dick“, „zu dünn“ – niemals gewinnen, denn dieser Kampf wurde nicht für sie geschaffen. Die einzig sinnvolle Antwort darauf ist, diese widersprüchlichen Forderungen nicht weiter anzuheizen – weder in Kommentaren noch in Gesprächen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
Sie bricht die Regeln: Schauspielerin Anne Hathaway verleiht dem Leopardenmuster mit einer „unerwarteten“ Farbe eine neue Note.
Article suivant
Das Model Irina Shayk, 40, sorgte in einem dekonstruierten hellrosa Kleid für Furore.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Das Model Irina Shayk, 40, sorgte in einem dekonstruierten hellrosa Kleid für Furore.

Das russische Model Irina Shayk fasste ihren aktuellen Gemütszustand in einer Bildunterschrift zusammen: „Überall durcheinander.“ Ihr Instagram-Karussell, das...

Sie bricht die Regeln: Schauspielerin Anne Hathaway verleiht dem Leopardenmuster mit einer „unerwarteten“ Farbe eine neue Note.

Am 28. April 2026 sorgte die amerikanische Schauspielerin Anne Hathaway während einer Vorführung des Films „Der Teufel trägt...

Kaugummirosa und ein „flüssiger“ Effekt: Schauspielerin Salma Hayek präsentiert einen Look, der fasziniert.

Die mexikanisch-amerikanisch-libanesische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Salma Hayek braucht keinen roten Teppich, um einen unvergesslichen Look zu kreieren....

„Ein Netzwerk alter Junggesellen“: Sängerin Alicia Keys prangert die internen Abläufe der Musikindustrie an.

Die amerikanische Pianistin und Sängerin Alicia Keys blickt auf eine über 25-jährige Karriere, 17 Grammy Awards und 90...

Mit 52 Jahren trägt Heidi Klum ein Strandoutfit, das den Trend von 2026 vorwegnimmt.

Das deutsch-amerikanische Model, die Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Heidi Klum brauchte keine spektakuläre Kulisse, um Aufmerksamkeit zu erregen. Mit...

Satinkleid: Schauspielerin Hilary Duff wagt ein Detail, das den entscheidenden Unterschied ausmacht.

Die amerikanische Schauspielerin und Singer-Songwriterin Hilary Duff weiß schon lange, dass ein schlichtes Kleid mit den richtigen Details...