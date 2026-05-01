Schauspielerin Bella Thorne sorgt mit ihrem „gewagten“ Leder-Look für Aufsehen.

Fabienne Ba.
@bellathorne / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin und Model Bella Thorne postete kürzlich ein Foto auf Instagram, auf dem sie eine rote Lederhose trägt, was sofort eine Flut von Reaktionen auslöste.

Rote Lederhose

Das Herzstück dieses Beitrags ist eine leuchtend rote Lederhose, deren Ausschnitt vorne sofort ins Auge fällt. Nahtlos in das Kleidungsstück integriert, erzeugt er optisch den Eindruck von Unterwäsche direkt auf der Hose und bricht so mit den klassischen Konventionen dieses ikonischen Kleidungsstücks. Mehr als nur ein Detail – diese Verarbeitung verwandelt einen Klassiker der Rockästhetik in ein ausgesprochen avantgardistisches Statement.

Das Foto ist bewusst auf die Hose fokussiert und zeigt nichts Weiteres vom Körper oder Gesicht der amerikanischen Schauspielerin und des Models Bella Thorne. Diese Entscheidung verstärkt die geheimnisvolle Wirkung des Bildes und lenkt die Aufmerksamkeit des Betrachters ganz auf den einzigartigen Schnitt des Kleidungsstücks. Der fehlende Kontext wird so zu einer bewussten visuellen Gestaltung: Je weniger das Bild zeigt, desto mehr sticht das Kleidungsstück hervor.

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Die Fans waren sofort begeistert

Die Kommentare überschlugen sich. „Du bist einfach die Königin“, schrieb eine Followerin. „Du kannst jede Farbe tragen und sie perfekt in Szene setzen, @bellathorne“, fügte eine andere hinzu. Diese Reaktionen zeigen Bella Thornes Talent, jeden Post zu einem großen Ereignis zu machen.

Abgesehen von der Begeisterung, ob positiv oder kritisch, offenbaren diese Reaktionen auch etwas Grundlegenderes darüber, wie der Körper und das Aussehen von Frauen in den sozialen Medien systematisch kommentiert werden. Tatsächlich beruht diese Art der Selbstdarstellung primär auf einer persönlichen Entscheidung: Bella Thorne kleidet sich, wie sie möchte, und teilt, was sie will, ohne unbedingt nach Anerkennung von außen zu suchen. Urteile, ob Lob oder Kritik, werden oft zu einer zusätzlichen Ebene einer Haltung, die im Grunde unabhängig davon ist.

Rotes Leder, die Farbe und das Material der Stunde

Dieser Look spiegelt einen doppelten Trend für Frühjahr 2026 wider: die Rückkehr von Leder als Schlüsselmaterial für alle Jahreszeiten und die Dominanz von Rot in der Garderobe. Prominente wie die amerikanische Schauspielerin Anne Hathaway, die amerikanische Singer-Songwriterin Demi Lovato und die amerikanische Sängerin Lizzo haben Rot in ihre jüngsten Looks integriert – in sehr unterschiedlichen Stilen, aber mit der gleichen Überzeugung, dass es DIE Trendfarbe des Jahres ist.

Kurz gesagt, Bella Thorne brauchte nicht viel, um für Aufsehen zu sorgen. Oftmals funktionieren die wirkungsvollsten Looks genau so: durch eine einzige, mutige Entscheidung, an der man festhält.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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