„Ein Netzwerk alter Junggesellen“: Sängerin Alicia Keys prangert die internen Abläufe der Musikindustrie an.

Die amerikanische Pianistin und Sängerin Alicia Keys blickt auf eine über 25-jährige Karriere, 17 Grammy Awards und 90 Millionen verkaufte Alben zurück. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass sie weiß, wovon sie spricht. Und was sie der Times of London erzählte, fand weit über die Musikwelt hinaus Anklang.

Worte, die ins Schwarze treffen

In einem kürzlich geführten Interview mit der Times of London übte Alicia Keys vernichtende Kritik an der Musikindustrie: „Die Musikwelt entwickelt sich zu einem Netzwerk alter Junggesellen, und all die unglaublichen Frauen, die als Toningenieurinnen und Produzentinnen arbeiten, bekommen keine Chance.“ Das sind direkte, unverblümte Worte einer Frau, die seit Beginn ihrer Karriere als Songwriterin, Komponistin, Produzentin und Interpretin tätig ist.

2 %: Die Zahl, die alles zusammenfasst

Alicia Keys begnügt sich nicht mit qualitativen Beobachtungen, sondern nennt eine Zahl: Frauen stellen nur 2 % der gesamten Musikindustrie. „Ich bin Produzentin, und wir leisten unglaublich viel Arbeit und erzielen riesige Erfolge – deshalb ist es schockierend, dass diese Zahl so niedrig ist“, fügte sie hinzu. Dieser Prozentsatz ist umso bemerkenswerter, als Künstlerinnen noch nie so stark an der Spitze der Charts vertreten waren.

Führungskräfte, die nehmen und nicht geben

Alicia Keys prangerte zudem die mangelnde Transparenz hinter den Kulissen an: „Niemand sagt einem diese Dinge. Man hat es mit Managern und Anwälten zu tun, die nur darauf aus sind, ihre Provisionen einzustreichen und überhöhte Preise zu verlangen, aber nie fragen: ‚Wie können wir sicherstellen, dass Sie langfristig dabei bleiben?‘“ Diese Kritik verdeutlicht nicht nur die Unterrepräsentation von Frauen, sondern auch den Mangel an struktureller Unterstützung in einer Branche, die von ihrem Talent profitiert, ohne in ihre langfristige Entwicklung zu investieren.

Ihre feministischen Lieder: geboren aus Zweifel, nicht aus einem Manifest

Auf die feministischen Botschaften in ihren Werken angesprochen, stellte Alicia Keys umgehend klar: „Ich hatte nicht die Absicht, Lieder mit einer feministischen Botschaft zu schreiben, und die meisten entstanden, weil ich mich nicht so stark fühlte und mir selbst Mut zusprechen musste, um weiterzumachen – aber es ist ein wiederkehrendes Thema in meiner Musik .“ Lieder wie „Girl on Fire“ oder „Superwoman“ sind daher keine Manifeste, sondern vielmehr persönliche Therapien, die universelle Bedeutung erlangt haben.

„She Is the Music“, die konkrete Antwort

Statt in Wut zu verharren, gründete Alicia Keys „She Is the Music“, eine gemeinnützige Organisation, die Songwriting-Workshops, Mentoring und Weiterbildungsmöglichkeiten für Musikerinnen anbietet. Im Februar 2026 veranstaltete die Organisation ihr zweites jährliches Event „Women Sharing the Spotlight“, bei dem Alicia Keys die amerikanische Country-Sängerin Megan Moroney und ihre rein weibliche Band würdigte. „Es ist eine Sache, an eine Tür zu klopfen und eingelassen zu werden; es ist etwas ganz anderes, wenn jemand die Tür öffnet und sagt: ‚Komm herein und mach mit!‘“, sagte sie bei der Veranstaltung.

KI, soziale Netzwerke, kreatives Eigentum

Im selben Gespräch sprach Alicia Keys über die Frage der Urheberschaft und den Druck, dem Künstler im digitalen Zeitalter ausgesetzt sind. Gemeinsam mit ihrem Partner, dem amerikanischen Rapper Swizz Beatz, erforscht sie neue Wege der Präsentation von Kunst und Musik jenseits traditioneller Systeme.

Sie würdigte auch die wachsende Bedeutung von künstlicher Intelligenz und sozialen Medien und bezeichnete diese als „Werkzeuge, die den künstlerischen Ausdruck sowohl fördern als auch behindern können“. Darüber hinaus wurde sie vom Time Magazine für ihre Bemühungen um eine Transformation der Musikindustrie zu einer der 100 einflussreichsten Personen der Welt im Jahr 2026 ernannt.

Kurz gesagt: Mit 25 Jahren Erfahrung, 17 Grammy Awards und einem ganzen Netzwerk von Frauen, die sie unterstützt, spricht Alicia Keys aus, was viele wissen, aber nur wenige sagen: Frauen haben das Recht, sich uneingeschränkt in der Öffentlichkeit und in der Musik zu engagieren und ihren rechtmäßigen Platz einzunehmen, ohne sich rechtfertigen, entschuldigen oder ständig für das kämpfen zu müssen, was ihnen zusteht.