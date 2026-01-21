Mit 53 Jahren markiert die Sängerin Vanessa Paradis die Rückkehr eines unerwarteten Trends.

Search here...

Die französische Sängerin, Schauspielerin und Model Vanessa Paradis lässt einen Trend wieder aufleben, den viele schon für Frauen in ihren Zwanzigern hielten: den Minirock. In einem Chanel-Outfit für Madame Figaro beweist Paradis, dass der Minirock auch 2026 wieder absolut angesagt sein wird.

Ein denkwürdiger Auftritt im Minirock

Für ein Fotoshooting Mitte Januar 2026 wählte Vanessa Paradis einen schwarzen Satinminirock, kombiniert mit einem fließenden Top und Overknee-Stiefeln aus Leder. Das Ergebnis: eine grafische Silhouette, die ihre Beine perfekt in Szene setzt. Dieser Chanel-Look von Kopf bis Fuß, schlicht und zugleich unglaublich wirkungsvoll, beweist, dass der Minirock auch mit über 50 noch absolut im Trend liegt – und im Gegenteil ein stilvolles Spielfeld ist.

Der Minirock, Star der Laufstege 2026

2026 markiert das triumphale Comeback des Minis: (sehr) kurze Röcke bei Dior, Prada, Chloé und Loewe, kombiniert mit allem von Ballerinas bis hin zu Overknee-Stiefeln. Der Mini ist nicht länger nur Abendgarderobe vorbehalten; er erobert nun auch den Alltag und wird mit schlichteren Kleidungsstücken gestylt. Doch der Trend geht weiter: Auch Kleider und Shorts werden kürzer, insbesondere für den Sommer 2026, was ein klares Bekenntnis zu mehr Beinfreiheit und einem entspannteren Stil widerspiegelt.

Nach 50 Jahren: Der Mini als Manifest

Mit ihrer Wahl eines Minirocks im Alter von 53 Jahren sendet Vanessa Paradis ein klares Signal: Das Alter bestimmt nicht die Länge unserer Kleidung – manche bezweifelten das noch immer. Ihr Outfit vereint perfekt modische Konventionen (Overknee-Stiefel, Satin) mit schlichter Eleganz (Schwarz, klare Linien) und ist damit eine inspirierende Inspiration für Frauen in ihren Fünfzigern. Dieser Look widerlegt das Vorurteil, dass Kleidung ab 50 zu kurz sei, und reiht sich in eine breitere Bewegung von Frauen ein – ob berühmt oder nicht –, die ihr Recht einfordern, ihren Körper unabhängig vom Alter zu zeigen.

Vanessa Paradis, ewige Trendsetterin

Seit ihrem Debüt oszilliert die französische Sängerin, Schauspielerin und Model Vanessa Paradis zwischen bohemischer Romantik und elegantem Pariser Chic – oft ihrer Zeit voraus. 2026 verleiht sie dem Minirock ein reifes und hochstilvolles Gesicht und bestätigt damit ihren Status als Ikone, die Regeln hinterfragt, ohne sie jemals zu erzwingen.

Kurz gesagt, ihre Botschaft ist einfach: Stil ist eine Frage der Haltung, nicht der Anzahl der Kerzen auf dem Kuchen. Und der Minirock, weit davon entfernt, ein „Relikt der Mittelstufe“ zu sein, wird dank ihres Einflusses zu einem Symbol für Selbstbewusstsein in jedem Alter.

