Search here...

Demi Moore und ihre Töchter, in Pyjamas, sorgen dieses Weihnachten für Furore.

Léa Michel
@demimoore/Instagram

Bei jedem Auftritt versprüht Demi Moore Eleganz und natürlichen Charme. Zu Weihnachten tauschte die Hollywood-Schauspielerin ihre glamourösen Red-Carpet-Outfits gegen einen gemütlichen Look. Umgeben von ihren drei Töchtern Rumer, Scout und Tallulah Willis teilte Demi Moore eine Reihe entzückender Familienfotos, auf denen alle passende Weihnachtspyjamas trugen.

Ein herzerwärmendes Familientreffen

In einem Instagram-Post gewährte Demi Moore einen Einblick in ihr gemütliches Familienweihnachten. Der Tag war erfüllt von Lachen, Tieren und einer wunderbar warmen Winteratmosphäre. Die Schauspielerin und ihre Töchter posierten Seite an Seite, umgeben von ihren Lieben, alle in aufeinander abgestimmten rot-weiß karierten Outfits. Als i-Tüpfelchen trug Demi eine Weihnachtsmannmütze, die der ansonsten herzerwärmenden Stimmung eine verspielte Note verlieh.

Die Bildunterschrift „Ho Ho Ho… Hunde, Enten, Pyjamas und Schnee 🐕🦆😴❄️“ bringt die unbeschwerte und gesellige Atmosphäre dieser Bilder perfekt auf den Punkt. Für die Familie Moore steht das gemeinsame Vergnügen im Vordergrund – zwischen Hunden, Enten und Schnee.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Rumer Glenn Willis (@rumerwillis)

Sie sind sich so ähnlich, dass sie wie Zwillinge aussehen.

Was die Internetnutzer besonders beeindruckte, war die verblüffende Ähnlichkeit zwischen Demi Moore und ihren Töchtern. Mit ihrem identischen Lächeln, den langen braunen Haaren und ihrer engen Bindung wirken die vier Frauen wie Zwillinge. Unter dem Beitrag hagelte es Komplimente: „Perfekte Zwillinge!“ oder „Charme liegt in den Genen!“

Die drei jungen Frauen aus ihrer früheren Ehe mit Bruce Willis pflegen auch nach der Trennung ihrer Eltern ein enges Familienband. Obwohl der Schauspieler auf Fotos nicht zu sehen ist, stehen Demi und Bruce ihren Kindern weiterhin eng verbunden – eine Bindung, die seit der Demenzdiagnose des Schauspielers, die Demi Moore mitfühlend unterstützt, noch stärker geworden ist.

Ein Weihnachtsfest voller Süße und Gelassenheit

Zwischen Promotion-Touren und glamourösen Auftritten scheint Demi Moore jeden ruhigen Moment mit ihrer Familie zu genießen. Nach einem anstrengenden Jahr gönnt sich die Schauspielerin eine wohlverdiente Auszeit und beweist damit, dass sie das Spagat zwischen Berufs- und Familienleben meisterhaft beherrscht.

Ob im Pyjama oder im Galakleid, Demi Moore verkörpert jene entspannte Eleganz, die sie so einzigartig macht – eine aufrichtige Schlichtheit, die ihren größten Charme ausmacht.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Mit 61 Jahren wechselt Monica Bellucci die Haarfarbe und verändert damit alles.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mit 61 Jahren wechselt Monica Bellucci die Haarfarbe und verändert damit alles.

Filmikone Monica Bellucci beweist einmal mehr, dass sie die Kunst der subtilen Typveränderung meisterhaft beherrscht. Die Schauspielerin, die...

Drew Barrymore strahlt ungeschminkt: eine starke Botschaft über das Recht, frei zu altern

Kein Make-up, kein Filter, keine Künstlichkeit. In einem kurzen Video auf Instagram vermittelte Drew Barrymore eine einfache, aber...

Eva Longoria überrascht mit einem von den 2000er Jahren inspirierten Urlaubslook

Eva Longoria beweist einmal mehr, dass sie eine Stil- und Schönheitsikone ist. Pünktlich zu den Feiertagen überraschte die...

„Ein umwerfendes Gesicht“: Nicole Kidman strahlt mit ihrer neuen Frisur

Nicole Kidman strahlt mit ihrer neuen, eleganten Frisur und erntet dafür Komplimente von ihren Fans, die kommentieren: „Ein...

„Du strahlst immer noch so hell“: Serena Williams sorgt in einem langen Kleid für Furore

Serena Williams hat das Internet mit einem umwerfenden langen gelben Kleid erneut begeistert, das von den Nutzern als...

In einem figurbetonten Kleid bezaubert Shakira mit einem eleganten Look

Mit ihrem Charisma und ihrem angeborenen Stilgefühl strahlt Shakira weit über die Musikszene hinaus. Kürzlich sorgte sie auf...

© 2025 The Body Optimist