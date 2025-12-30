„Ich habe schon Mädchen geküsst“: Kate Winslets Enthüllung sorgt für Aufsehen.

Die britische Schauspielerin und Produzentin Kate Winslet sorgte kürzlich mit einer Enthüllung über ihre frühen romantischen Erfahrungen für Schlagzeilen, die in der Öffentlichkeit großen Anklang fanden und die Diskussionen über die Wandelbarkeit romantischer Erfahrungen in der Adoleszenz neu entfachten.

„Ich habe schon Mädchen geküsst“: Das Geständnis der Schauspielerin

Kate Winslet war zu Gast im Podcast „ Team Deakins “ und sprach über ihre erste große Filmrolle in „Heavenly Creatures“ (1994). Sie spielte Juliet Hulme, eine Teenagerin, die eine tragische und intensive Verbindung zu Pauline Parker (Melanie Lynskey) eingeht. Im Interview erklärte die Schauspielerin, dass ihr eigene Erfahrungen geholfen hätten, die Intensität der Beziehung zwischen den beiden jungen Mädchen zu verstehen.

Sie verriet, dass sie in ihrer Jugend einige ihrer ersten intimen Erfahrungen sowohl mit Frauen als auch mit Männern gemacht hatte. Sie erklärte, sie habe „ein paar Mädchen“ und „ein paar Jungen“ geküsst und betonte, dass sie sich damals noch nicht eindeutig „auf die eine oder andere Seite“ festgelegt habe, sondern vor allem „sehr neugierig und sensibel für die Stärke emotionaler Bindungen“ gewesen sei.

Ein Weg, "Himmlische Geschöpfe" besser zu verstehen

Im Gespräch über diese Vergangenheit erklärt Kate Winslet, dass sie die intensive, manchmal obsessive Natur der Bindung zwischen den beiden Teenager-Mädchen in „Heavenly Creatures“ tiefgründig verstanden habe. Sie sagt, sie sei sofort in den emotionalen „Strudel“ dieser Geschichte hineingezogen worden und erinnere sich gleichzeitig an den tragischen Abstieg des realen Duos, der im Mord an Paulines Mutter gipfelte, die überzeugt war, dass diese sie daran hinderte, zusammen zu sein.

Die Schauspielerin stellt klar, dass sie sich natürlich nicht mit der Straftat identifizieren konnte, aber sehr wohl verstand, wie sehr die Psyche eines jungen Menschen von einer zentralen Bezugsperson beeinflusst und geprägt werden kann. Diese Offenbarung wirft ein intimeres Licht darauf, wie sie sich dieser Rolle näherte, die heute als Wendepunkt ihrer Karriere gilt.

Diese Worte sind Teil einer Reise, die von Urteilen geprägt ist.

Diese Aussage erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Kate Winslet immer offener über ihre persönlichen Erfahrungen spricht. Sie erzählte bereits, wie sie schon in jungen Jahren verletzende Bemerkungen über ihren Körper ertragen musste und ihr geraten wurde, sich auf „dicke Rollen“ zu beschränken. Auch über das Bodyshaming, dem sie während der Dreharbeiten zu „Titanic“ ausgesetzt war, sprach sie sichtlich bewegt aus.

Indem sie heute so unkompliziert von ihren ersten intimen Erfahrungen berichtet, trägt sie dazu bei, die Tatsache zu normalisieren, dass die Adoleszenz oft eine Zeit des Hinterfragens, Experimentierens und Entdeckens ist, ohne dass es notwendig ist, alles in starre Kategorien einzuordnen.

Eine besondere Resonanz beim Publikum

Dieses Geständnis löste in den sozialen Medien zahlreiche Reaktionen aus, nicht nur, weil es um einen Oscar-prämierten Star geht, sondern auch, weil es etwas ausspricht, das viele Menschen erlebt, aber nie ausgesprochen haben. Indem sie über ihre Neugierde gegenüber Mädchen und Jungen spricht, ohne sich zu dramatisieren oder zu rechtfertigen, vermittelt Kate Winslet das Bild einer Frau, die ihre Vergangenheit mit Gelassenheit und Weitsicht akzeptiert.

Letztendlich ist Kate Winslets Offenbarung Teil einer breiteren Bewegung, in der viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens die Komplexität ihrer emotionalen und körperlichen Erfahrungen thematisieren und so dazu beitragen, diese Themen zu enttabuisieren und differenzierter zu betrachten. Für viele dient ihr Zeugnis als Erinnerung daran, dass es möglich ist, zu forschen, Fehler zu machen und zu suchen, ohne dass dies zwangsläufig die gesamte Identität für das Leben bestimmt.