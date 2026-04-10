„Sie ist nicht wiederzuerkennen“: Der Auftritt dieser Schauspielerin aus der Serie „Euphoria“ sorgt für Aufsehen.

Die amerikanische Schauspielerin und Model Alexa Demie, bekannt für ihre Rolle als Maddy Perez in der Serie „Euphoria“, sorgte bei der Premiere der dritten Staffel im TCL Chinese Theatre in Los Angeles für großes Aufsehen. Neben den anderen Darstellern der erfolgreichen HBO-Serie fiel sie mit einem Make-up auf, das sich deutlich von ihrem üblichen Stil unterschied.

Ein minimalistischer Make-up-Look, inspiriert von den 1990er Jahren

Alexa Demie, bekannt für ihr dramatisches Make-up, insbesondere ihren ikonischen grafischen Lidstrich, entschied sich diesmal für einen deutlich natürlicheren Look. Diese Veränderung erregte schnell die Aufmerksamkeit ihrer Fans in den sozialen Medien; einige gaben an, die Schauspielerin zunächst nicht wiedererkannt zu haben.

Für dieses Event entschied sich Alexa Demie für einen „No-Makeup-Look“, einen Trend, der ein sehr dezentes Make-up erzeugt und gleichzeitig die Gesichtszüge betont. Ihr Make-up erinnerte an den Minimalismus der 90er-Jahre: Steintöne auf Lidern und Lidfalte. Ihre Wimpern waren lediglich getuscht, ohne Eyeliner – ein deutlicher Kontrast zu ihren früheren Auftritten, bei denen die Augen oft mit kräftigen, grafischen Linien betont wurden. Ihr Teint war dezent konturiert und mit einem leichten Rouge versehen. Ihre Lippen schimmerten in einem zarten Rosa und interpretierten so die Beauty-Trends der 90er-Jahre modern.

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Gemischte Reaktionen in den sozialen Medien

In den sozialen Medien zeigten sich viele Nutzer überrascht von diesem Stilwechsel. Einige Kommentare sprachen von einer „deutlichen Verwandlung“ und lauteten beispielsweise: „Sie ist plötzlich gealtert“ oder „Man erkennt sie gar nicht wieder“. Andere Nutzer verteidigten die Schauspielerin Alexa Demie jedoch und wiesen darauf hin, dass körperliche Veränderungen ein natürlicher Teil des Alterungsprozesses seien. Zu den unterstützenden Kommentaren gehörten: „Das ist normal, sie ist 35, wir verändern uns alle mit dem Alter“ und „Sie ist immer noch wunderschön“.

Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass Frauenkörper – wie alle anderen auch – keine Objekte sind, über die man frei urteilen kann: Jeder hat das Recht, mit seinem Körper, seinem Gesicht, seiner Kleidung oder seinem Make-up zu tun, was er möchte. Und ja, jeder Mensch verändert sich mit dem Alter; das ist ganz natürlich – kein Grund, daraus ein großes Drama zu machen oder es zu kritisieren.

Mit diesem von den 1990er-Jahren inspirierten „natürlichen“ Make-up demonstriert Alexa Demie ihren Wunsch, neue ästhetische Codes zu erkunden. Dieser Ansatz spiegelt auch künstlerische und persönliche Freiheit wider, fernab starrer Erwartungen, und erinnert uns daran, dass sich Stil – wie das Aussehen – im Laufe der Zeit entsprechend den Wünschen und Einflüssen weiterentwickelt.