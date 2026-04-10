Sängerin Selena Gomez trug einen Bademantel und entschied sich für ein intensives Make-up.

Léa Michel
@selenagomez / Instagram

Die amerikanische Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin, Produzentin und Unternehmerin Selena Gomez teilte kürzlich eine neue Fotostrecke auf Instagram und sorgte damit für Begeisterung bei ihren Followern. Auf dem Titelbild ist sie in einem schwarzen Bademantel und mit einem eleganten Make-up zu sehen.

Intensives Make-up, das einen Kontrast zum lässigen Outfit bildet

Dieser Post, der Intimität mit einer eleganten Ästhetik verbindet, unterstreicht Selena Gomez' Einfluss in der Beauty-Welt. Auf dem Hauptfoto der Bildergalerie sitzt sie in einem Sessel, das Smartphone in der Hand, und macht ein Selfie in gemütlicher Atmosphäre. Ihr strukturierter schwarzer Morgenmantel bildet einen Kontrast zu ihrem sorgfältig aufgetragenen Make-up.

Der Look betont einen intensiven Blick, der durch tiefe Schatten und präzisen Lidstrich unterstrichen wird. Der Teint wirkt strahlend, während die Lippen in einem zarten Roséton gehalten sind, der den Gesamteindruck subtil ausgleicht. Ihre zurückgesteckte Frisur mit zwei das Gesicht umrahmenden Strähnen unterstreicht den eleganten Look und wirkt gleichzeitig natürlich.

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Ein Beitrag, der von Internetnutzern weithin gelobt wurde

In den Kommentaren brachten viele Fans ihre Bewunderung für diesen Look zum Ausdruck. Mehrere Nachrichten hoben die Eleganz des Make-ups und des gesamten Erscheinungsbildes der Sängerin hervor und bestätigten damit die Begeisterung, die der Post auslöste. Der Kontrast zwischen dem legeren Outfit und dem eleganten Make-up schien besonders gut anzukommen und verdeutlicht einen aktuellen Trend: Komfort und Eleganz in Social-Media-Inhalten zu vereinen.

Selena Gomez, eine wichtige Persönlichkeit in der Schönheitswelt

Selena Gomez hat sich über die Jahre als Stilikone für anspruchsvolles, natürliches Make-up etabliert. Mit ihren Social-Media-Posts und professionellen Projekten trägt sie dazu bei, ein Schönheitsideal zu popularisieren, das auf Schlichtheit, Selbstbewusstsein und individuellem Ausdruck basiert. Ihre ästhetischen Entscheidungen werden regelmäßig von Internetnutzern kommentiert und fließen in Beauty-Trends ein, was die Wirkung ihrer öffentlichen und digitalen Auftritte unterstreicht.

Mit diesem Selfie im Bademantel und dem ausdrucksstarken Make-up beweist Selena Gomez einmal mehr ihr Talent, mit Looks zu fesseln, die gleichermaßen zugänglich und elegant sind. Dieser Post untermauert ihren Status als absolute Beauty-Ikone und inspiriert weiterhin Millionen von Followern weltweit.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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