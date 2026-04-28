Die „unerwartete“ Veränderung der Schauspielerin Sofía Vergara: Ihr neuer Look verblüfft ihre Fans.

Fabienne Ba.
@sofiavergara / Instagram

Die kolumbianisch-amerikanische Schauspielerin und Model Sofía Vergara teilte kürzlich eine Instagram-Fotocollage mit dem Titel „Sonntag“, die viele Fans positiv überraschte. Sie beweist, dass eine Stilikone Eleganz und Komfort perfekt vereinen kann.

Ein Look, der so gar nicht zu seinem typischen Stil passt.

Am 26. April 2026 teilte Sofía Vergara auf Instagram eine Bilderserie mit der schlichten Bildunterschrift „Sonntagsspaß 🍣🍱“. Das Foto zeigt die Schauspielerin an einem Koiteich im Garten, gekleidet in Jeans und weißen Schnürschuhen – ein Look, der so gar nicht ihrem üblichen Stil entspricht. Der Beitrag enthielt außerdem ein Selfie, ein Foto mit ihrem langjährigen Freund Alejandro Asen und eine Nahaufnahme ihres gemeinsamen Sushi-Essens.

Um zu verstehen, warum dieser Post so überraschend war, genügt ein Blick auf ihren restlichen Feed. Sofía Vergara ist bekannt für ihre Kleider, ihre aufwendig gestalteten Korsetts und ihre High Heels – egal ob bei „America’s Got Talent“, auf dem roten Teppich oder bei einem Treffen mit Freunden. Sie sagte sogar gegenüber Vogue: „Meine Kleider sind von innen wie von außen Kunstwerke. Der Schlüssel zu meiner Silhouette ist die Schneiderkunst. Ich gebe mehr Geld für Änderungen an Kleidung aus als für neue.“ Weiße Sneaker und Jeans stellen daher eine deutliche Stiländerung dar.

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Ein von Sofia Vergara (@sofiavergara) geteilter Beitrag

Die Fans reagierten mit einer Mischung aus Überraschung und Begeisterung.

Der Beitrag löste schnell Reaktionen aus. Während einige Fans von diesem plötzlichen Tonfall überrascht waren, lobten viele diesen unbeschwerten Moment. Eine Schauspielerin, die so sehr mit Eleganz assoziiert wird, an einem Sonntag in Sneakers und Sushi zu sehen, ist erfrischend – und zutiefst menschlich.

Jeans, weiße Sneaker und ein Koiteich: Manchmal sind es die einfachsten Posts, die die Persönlichkeit am besten offenbaren. Sofía Vergara hat ihre High Heels zwar nicht aufgegeben, beweist aber, dass sie ihren eleganten Stil auch mal ablegen kann, wenn es sonntags mal etwas legerer sein soll.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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