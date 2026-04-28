Prinzessin Kate Middleton lässt 31 Jahre später einen ikonischen Look von Prinzessin Diana wieder aufleben.

Zwischen den beiden Outfits liegen 31 Jahre – und doch ist die Ähnlichkeit verblüffend. Am 25. April 2026 nahm Kate Middleton an den Anzac-Day-Gedenkfeiern in einem Ensemble teil, das an ein Outfit von Lady Diana aus dem Juli 1995 erinnerte.

Anzac Day, eine Zeremonie voller Bedeutung

Kate Middleton vertrat die britische Königsfamilie bei den Anzac-Day-Gedenkfeiern am Cenotaph und in Westminster Abbey. Dieser Tag ist jedes Jahr dem Gedenken an die im Kampf gefallenen australischen und neuseeländischen Soldaten und der Ehrung all jener gewidmet, die gedient haben – beide Länder sind Mitglieder des Commonwealth.

Ein Givenchy-Mantelkleid, das fast identisch mit Dianas Kleid ist

Zu diesem Anlass trug Kate ein maßgeschneidertes Mantelkleid von Sarah Burton für Givenchy in Marineblau mit breitem weißen Revers, überkreuztem Ausschnitt und betonten Schultern. Die Parallele zu Diana war sofort erkennbar: Im Juli 1995, während eines Besuchs in Deutschland zur Überreichung neuer Fahnen an das Regiment der Light Dragoon Guards, trug Diana einen marineblauen Kostümrock von Catherine Walker.

Das Kleid hatte fast identische weiße Revers, einen weißen Gürtel und einen breitkrempigen Hut. Kate vervollständigte ihr Outfit mit einem passenden Hut von Jane Taylor, marineblauen Pumps von Gianvito Rossi und einer Tasche von DeMellier London. An ihrem Mantel befestigte sie eine rote Mohnblumenbrosche.

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Dianas Schmuck zur Verstärkung der Botschaft