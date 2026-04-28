Prinzessin Kate Middleton lässt 31 Jahre später einen ikonischen Look von Prinzessin Diana wieder aufleben.

Naila T.
@princeandprincessofwales / Instagram

Zwischen den beiden Outfits liegen 31 Jahre – und doch ist die Ähnlichkeit verblüffend. Am 25. April 2026 nahm Kate Middleton an den Anzac-Day-Gedenkfeiern in einem Ensemble teil, das an ein Outfit von Lady Diana aus dem Juli 1995 erinnerte.

Anzac Day, eine Zeremonie voller Bedeutung

Kate Middleton vertrat die britische Königsfamilie bei den Anzac-Day-Gedenkfeiern am Cenotaph und in Westminster Abbey. Dieser Tag ist jedes Jahr dem Gedenken an die im Kampf gefallenen australischen und neuseeländischen Soldaten und der Ehrung all jener gewidmet, die gedient haben – beide Länder sind Mitglieder des Commonwealth.

Ein Givenchy-Mantelkleid, das fast identisch mit Dianas Kleid ist

Zu diesem Anlass trug Kate ein maßgeschneidertes Mantelkleid von Sarah Burton für Givenchy in Marineblau mit breitem weißen Revers, überkreuztem Ausschnitt und betonten Schultern. Die Parallele zu Diana war sofort erkennbar: Im Juli 1995, während eines Besuchs in Deutschland zur Überreichung neuer Fahnen an das Regiment der Light Dragoon Guards, trug Diana einen marineblauen Kostümrock von Catherine Walker.

Das Kleid hatte fast identische weiße Revers, einen weißen Gürtel und einen breitkrempigen Hut. Kate vervollständigte ihr Outfit mit einem passenden Hut von Jane Taylor, marineblauen Pumps von Gianvito Rossi und einer Tasche von DeMellier London. An ihrem Mantel befestigte sie eine rote Mohnblumenbrosche.

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Dianas Schmuck zur Verstärkung der Botschaft

Die Verbindung zu Diana beschränkte sich nicht nur auf die Kleidung. Kate trug die Saphir- und Diamantohrringe der Prinzessin, die Diana laut Boulevardpresse zu ihrer Hochzeit mit Prinz Charles 1981 geschenkt bekommen hatte. Diese Ohrringe begleiteten Diana bei zahlreichen Anlässen, darunter ihr einziger Auftritt bei der Met Gala 1996 und das Cover der britischen Vogue 1994. Kate trug außerdem einen Tansanit- und Diamantanhänger von G. Collins & Sons, angeblich ein Geschenk von Prinz William aus dem Jahr 2015.

„Schmuck als Sprache des Anlasses“

Diese Entscheidungen blieben auch Experten nicht verborgen. Nilesh Rakholia, Gründer des Modehauses Abelini, erklärte gegenüber InStyle: „An einem Tag wie dem ANZAC Day verliert Schmuck seine dekorative Funktion und wird zum Ausdrucksmittel. Es geht um Bedeutung, Kontinuität und Respekt vor dem Augenblick.“ Er fügte hinzu, Kate habe „Schmuck stets genutzt, um ein Gefühl der Verbundenheit zu schaffen“, doch wirke es „nie wie eine bloße Kopie. Schmuckstücke, die mit Diana in Verbindung stehen, werden neu interpretiert und so getragen, dass sie ihre eigene Rolle, ihren eigenen Moment widerspiegeln.“

Eine Hommage, die Teil eines Kontinuums ist

Es ist nicht das erste Mal, dass Kate Middleton bei Gedenkveranstaltungen oder wichtigen Anlässen visuell an Diana erinnert. Doch die präzise Anlehnung an Dianas Kleidung vom 25. April verleiht dem Ganzen eine besonders eindringliche Bedeutung. Keine Nachahmung, sondern eine Weitergabe ihrer Erinnerung.

Ein marineblaues Mantelkleid und Saphirohrringe: Kate Middleton brauchte keine Worte, um ihre Botschaft bei den Anzac-Day-Gedenkfeiern zu vermitteln. Einunddreißig Jahre nach Diana hallt diese Botschaft ungebrochen nach und wird von Generation zu Generation weitergegeben.

Naila T.
Naila T.
Ich analysiere die gesellschaftlichen Trends, die unseren Körper, unsere Identität und unsere Beziehung zur Welt prägen. Mich treibt das Verständnis dafür an, wie sich Normen in unserem Leben entwickeln und verändern und wie Diskurse über Geschlecht, psychische Gesundheit und Selbstbild den Alltag durchdringen.
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