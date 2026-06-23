„Für ihr Alter ist das gewagt“: Mit 76 Jahren sorgt Vera Wang mit einem Outfit für Aufsehen.

Léa Michel
@verawang / Instagram

Die chinesisch-amerikanische Modedesignerin Vera Wang hat nicht die Absicht, sich Konventionen anzupassen. Kürzlich sorgte sie bei der Gala der Fragrance Foundation Awards in New York für Furore. Ihr Auftritt spaltete die Internetnutzer und löste sowohl Bewunderung als auch Kommentare zu ihrem Alter aus.

Ein Outfit von Vera Wang

Zu diesem Anlass trug die Designerin – wenig überraschend – ein Stück aus ihrer eigenen Kollektion. Ihr Look bestand aus einem schwarzen Crop-Top und einem tiefsitzenden Rock mit Cut-outs an der Taille, abgerundet mit langen, pastellblauen Opernhandschuhen. Vera Wang vervollständigte das Ensemble gekonnt mit ihrer charakteristischen übergroßen Sonnenbrille, einem Accessoire, das zu ihrem Markenzeichen geworden ist und das sie als Ausdruck ihrer Persönlichkeit trägt.

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Gemischte Reaktionen

Dieser Auftritt rief gemischte Reaktionen hervor. In den Kommentaren bezeichneten einige Internetnutzer das Outfit als „gewagt für ihr Alter“, während viele andere ihren Mut und ihre Unabhängigkeit lobten. Mehrere verglichen sie sogar mit Audrey Hepburn und priesen ihre zeitlose Eleganz.

Diese Debatte offenbart die immer noch weit verbreitete Ansicht darüber, wie Frauen sich im Alter kleiden sollten. Vergessen wir nicht: Der Körper und das Aussehen von Frauen – wie das aller anderen auch – sollten nicht verurteilt werden. Jeder hat das Recht, sich so zu kleiden, wie er oder sie möchte, unabhängig von Alter, Figur oder Aussehen.

Eine Ikone, die sich altersbedingten Konventionen widersetzt

Angesichts solcher Reaktionen hat Vera Wang stets eine klare Position bezogen: Für sie ist Alter nur eine Zahl. Die Designerin erklärte bereits, sie hoffe, durch ihre Auftritte „Frauen zu mehr Wohlbefinden und Selbstvertrauen zu verhelfen“. Für sie gebe es „viele Definitionen davon, was eine Frau sein kann“.

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Ein Designer mehr denn je im Rampenlicht

Dieser Auftritt reiht sich ein in Vera Wangs Erfolgsserie. In den letzten Monaten absolvierte sie zahlreiche hochkarätige Auftritte auf dem roten Teppich, von der Met Gala bis hin zu diversen New Yorker Galas. Jedes Mal unterstreicht sie damit ihren außergewöhnlichen Status in der Modewelt, wo sie Selbstverwirklichung über altersbedingte Erwartungen stellt.

Indem sie einmal mehr Konventionen in Frage stellt, beweist Vera Wang, dass sie sich nicht um altersbedingte Erwartungen schert. Ob man ihre Entscheidungen nun gutheißt oder nicht, die chinesisch-amerikanische Designerin erinnert uns mit Bravour daran, dass Stil zeitlos ist.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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