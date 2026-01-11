„Sie haben mein Gewicht kontrolliert“: Diese legendäre Schauspielerin prangert die Fatphobie an, die sie erlebt hat.

Abgesehen von der Nostalgie für Samstagabende vor dem Fernseher mit „Charmed“ verdeutlicht Rose McGowans Geschichte die harte Realität, der Schauspielerinnen ausgesetzt sind. In einem kürzlich erschienenen Podcast enthüllte die Darstellerin von Paige, wie ihr Körper bei jedem Nachdreh wie ein bloßes „Produkt“ begutachtet wurde.

Eine Kulthexe unter strenger Beobachtung

In den 2000er-Jahren stieß Rose McGowan zur Besetzung von „Charmed“ hinzu und spielte Paige Matthews, die Stiefschwester, die Prue im Halliwell-Trio nachfolgte. Hinter dem weltweiten Erfolg der Serie verbirgt sich nun eine weit weniger glamouröse Realität: die ständige Gewichtskontrolle zu Beginn jeder Staffel.

Sie erklärt, dass die Produzenten sie bei ihrer Rückkehr ans Set „umkreisten“, als wollten sie visuell prüfen, ob ihre Figur noch den vorgegebenen Kriterien entsprach. Dieses als alltäglich dargestellte Ritual verdeutlicht, in welchem Ausmaß die Körper der Schauspielerinnen – und oft noch immer – eher ein Mittel zur Kontrolle waren als ein nebensächliches Element ihrer Arbeit.

„Sie haben ihr Produkt geprüft“: Unverhohlene Fettphobie

In ihrer Aussage beschreibt Rose McGowan dieses Verhalten als eine Art „Produktprüfung“, eine Formulierung, die die zugrundeliegende Entmenschlichung auf erschreckende Weise offenbart. Frauenkörper werden nicht länger als Personen, sondern als Objekte betrachtet, die es zu bestätigen oder zu korrigieren gilt.

Sie betont, dass all dies damals „völlig normal“ erschien. Diese Normalisierung von Fatphobie – die Gewichtskontrolle zu einem routinemäßigen Bestandteil der Produktion macht – spiegelt eine Kultur wider, in der Schlankheit gefordert wird, unter Androhung impliziter oder expliziter Bestrafung. Die Botschaft an die Schauspielerinnen ist eindeutig: Auch ihr Wert hängt davon ab, ob ihr Körper einem auferlegten Ideal entspricht.

Der Druck auf Frauenkörper in Hollywood

Rose McGowans Fall ist Teil eines größeren Systems, in dem Schauspielerinnen ständig nach ihrem Aussehen beurteilt werden: Gewichtszunahme, Falten, Schwangerschaften oder einfache körperliche Veränderungen werden zum Gegenstand beruflicher Diskussionen. Dieser ständige Druck befeuert Essstörungen, psychische Belastungen und zwanghafte Selbstbeobachtung.

Indem sie diese Praktiken in Erinnerung ruft, hebt die ehemalige Hauptdarstellerin von „Charmed“ einen strukturellen Sexismus hervor: Während Männer altern und körperlichen Veränderungen unterliegen können, ohne dass ihre Karrieren unmittelbar bedroht sind, wird von Frauen immer noch erwartet, dass sie in einer perfekten und ewig jungen Version ihrer selbst erstarrt bleiben.

Vom Opfer des Systems zur Stimme des Aktivisten

Rose McGowan ist keine Unbekannte im Aktivismus. Als eine der führenden Figuren der #MeToo-Bewegung schilderte sie in ihrer Autobiografie „Brave“ den sexuellen Übergriff, den sie eigenen Angaben zufolge lange vor dem Bekanntwerden des Skandals durch Harvey Weinstein erlitten hat. Ihre Aussage bestärkte andere Frauen darin, ihre Stimme zu erheben und die Straflosigkeit eines allmächtigen Produzenten zu erschüttern.

Indem sie Fatphobie und die Gewichtsfixierung am Filmset anprangert, verfolgt sie denselben Ansatz: Sie deckt die Mechanismen der Herrschaft auf, ob diese sich nun in sexueller Gewalt oder der Kontrolle des Körpers äußern. Ihre Worte erinnern uns daran, dass es nicht nur um „unangemessene Kommentare“ geht, sondern um ein umfassendes System, das Schauspielerinnen auf ihr Aussehen reduziert und ihre Karrieren von körperlicher Konformität abhängig macht.

Ein Zeugnis, das weit über Charmed hinaus Resonanz findet.

Rose McGowans Geschichte hat so viel Resonanz gefunden, weil sie einer Erfahrung Ausdruck verleiht, die viele Frauen innerhalb und außerhalb Hollywoods teilen: das Gefühl, ständig aufgrund ihres Gewichts bewertet, beurteilt und gemessen zu werden. Indem sie diese Praktiken offenlegt, regt die Schauspielerin uns dazu an, die von der Branche auferlegten Standards zu überdenken und die Vorstellung zurückzuweisen, dass Fatphobie ein „normaler Preis“ des Berufs sei.

Hinter der Nostalgie für Kultserien verbirgt sich eine andere Geschichte: eine Geschichte von Kontrolle, Bemerkungen und stillem Druck. Heute bricht Rose McGowan ihr Schweigen – und ihr Zeugnis wirkt wie ein kraftvoller Appell gegen ein System, das Frauen viel zu lange mit Produkten gleichgesetzt hat.