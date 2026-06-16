Die brasilianische Anhängerin Adriana Lima erregt Aufmerksamkeit auf der Tribüne.

Stolz auf ihre Herkunft, unterstützte das brasilianische Model Adriana Lima Brasilien bei der Weltmeisterschaft 2026. Sie besuchte das Stadion, um die Seleção anzufeuern, und ihr Fan-Look blieb auf den Rängen nicht unbemerkt.

Ein stilvoll aktualisierter Fächerlook

Für diesen Anlass wählte Adriana Lima ein schlichtes Outfit. Sie trug das ikonische gelbe Trikot der brasilianischen Nationalmannschaft, das sie gekonnt mit einer Jeansjacke und Jeans kombinierte und so einen trendigen „Total Denim“-Look kreierte. Eine clevere Art, ein klassisches Fan-Outfit in einen wirklich modischen Look zu verwandeln – der Beweis, dass man sein Team auch mit Stil unterstützen kann.

Zurückgekämmtes Haar, ein charakteristisches Detail

Adriana Lima entschied sich für glattes, seidiges Haar. Dieser Look, der sich in den letzten Saisons zu einem großen Trend entwickelt hat, verleiht ihr eine elegante und moderne Note und bildet einen Kontrast zum lässigen Jersey- und Denim-Stil. Zusammen mit einem natürlichen Make-up unterstreicht er ihre raffinierte Eleganz, die ihrem Model-Image entspricht.

Ein leidenschaftlicher Unterstützer

Neben ihrem Stil war es vor allem Adriana Limas Begeisterung, die alle in ihren Bann zog. Sichtlich gerührt teilte sie ihre Freude und nannte es eine „einmalige Gelegenheit“. Die gebürtige Brasilianerin hat ihre Verbundenheit zu ihrem Heimatland, das sie international mit Stolz vertritt, nie verheimlicht. Ihre Anwesenheit auf der Tribüne, wo sie die Seleção bei diesem Wettbewerb in den Vereinigten Staaten unterstützte, verdeutlicht diesen Nationalstolz perfekt.

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Ein Model mit internationalem Renommee

Die vor über zwanzig Jahren entdeckte Adriana Lima hat sich als eines der bekanntesten Models ihrer Generation etabliert. Sie ist ein gern gesehener Gast auf den Laufstegen und in internationalen Kampagnen und verkörpert brasilianische Eleganz wie keine andere – selbst auf den Tribünen eines Stadions.

Mit diesem Look, der die Fans begeisterte, bewies Adriana Lima, dass Eleganz und Fußballbegeisterung perfekt zusammenpassen. In ihrem Nationaltrikot, Jeans und mit ihrer eleganten Frisur zog sie alle Blicke auf sich und zeigte gleichzeitig ihre Unterstützung für Brasilien. Ein Auftritt, der natürlich nicht unbemerkt blieb.