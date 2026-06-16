Die brasilianische Anhängerin Adriana Lima erregt Aufmerksamkeit auf der Tribüne.

Léa Michel
@adrianalima / Instagram

Stolz auf ihre Herkunft, unterstützte das brasilianische Model Adriana Lima Brasilien bei der Weltmeisterschaft 2026. Sie besuchte das Stadion, um die Seleção anzufeuern, und ihr Fan-Look blieb auf den Rängen nicht unbemerkt.

Ein stilvoll aktualisierter Fächerlook

Für diesen Anlass wählte Adriana Lima ein schlichtes Outfit. Sie trug das ikonische gelbe Trikot der brasilianischen Nationalmannschaft, das sie gekonnt mit einer Jeansjacke und Jeans kombinierte und so einen trendigen „Total Denim“-Look kreierte. Eine clevere Art, ein klassisches Fan-Outfit in einen wirklich modischen Look zu verwandeln – der Beweis, dass man sein Team auch mit Stil unterstützen kann.

Zurückgekämmtes Haar, ein charakteristisches Detail

Adriana Lima entschied sich für glattes, seidiges Haar. Dieser Look, der sich in den letzten Saisons zu einem großen Trend entwickelt hat, verleiht ihr eine elegante und moderne Note und bildet einen Kontrast zum lässigen Jersey- und Denim-Stil. Zusammen mit einem natürlichen Make-up unterstreicht er ihre raffinierte Eleganz, die ihrem Model-Image entspricht.

Ein leidenschaftlicher Unterstützer

Neben ihrem Stil war es vor allem Adriana Limas Begeisterung, die alle in ihren Bann zog. Sichtlich gerührt teilte sie ihre Freude und nannte es eine „einmalige Gelegenheit“. Die gebürtige Brasilianerin hat ihre Verbundenheit zu ihrem Heimatland, das sie international mit Stolz vertritt, nie verheimlicht. Ihre Anwesenheit auf der Tribüne, wo sie die Seleção bei diesem Wettbewerb in den Vereinigten Staaten unterstützte, verdeutlicht diesen Nationalstolz perfekt.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von 🫶🏻 (@updates4lima)

Ein Model mit internationalem Renommee

Die vor über zwanzig Jahren entdeckte Adriana Lima hat sich als eines der bekanntesten Models ihrer Generation etabliert. Sie ist ein gern gesehener Gast auf den Laufstegen und in internationalen Kampagnen und verkörpert brasilianische Eleganz wie keine andere – selbst auf den Tribünen eines Stadions.

Mit diesem Look, der die Fans begeisterte, bewies Adriana Lima, dass Eleganz und Fußballbegeisterung perfekt zusammenpassen. In ihrem Nationaltrikot, Jeans und mit ihrer eleganten Frisur zog sie alle Blicke auf sich und zeigte gleichzeitig ihre Unterstützung für Brasilien. Ein Auftritt, der natürlich nicht unbemerkt blieb.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
In einem weißen Satinkleid setzt dieses britische Model auf minimalistische Eleganz.
Article suivant
Shakira enthüllt, warum die Weltmeisterschaft ihr Leben weit über die Musik hinaus verändert hat.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Shakira enthüllt, warum die Weltmeisterschaft ihr Leben weit über die Musik hinaus verändert hat.

Für Shakira ist die Weltmeisterschaft weit mehr als nur eine Bühne. In einem Interview mitdem People -Magazin verriet...

In einem weißen Satinkleid setzt dieses britische Model auf minimalistische Eleganz.

Rosie Huntington-Whiteley verkörpert schlichte Eleganz wie keine andere. Das britische Model und die Schauspielerin teilte auf Instagram ein...

Mit Hüftjeans lässt Kylie Jenner einen ikonischen Trend aus den 2000er Jahren wieder aufleben.

Kylie Jenner hat ein Händchen dafür, Trends wiederzubeleben. Die amerikanische Unternehmerin teilte eine Reihe von Fotos im unverkennbaren...

Selena Gomez teilt Fotos mit ihrem Ehemann, die Reaktionen auslösen

Die amerikanische Sängerin und Songwriterin Selena Gomez genießt sichtlich ihre Zeit. Auf Instagram teilte sie eine Reihe liebevoller...

Shay Mitchell lässt den Trend der Glitzerkleider in einer monochromen Version wieder aufleben.

Die kanadische Schauspielerin, Model und Produzentin Shay Mitchell hat ein Händchen dafür, Trends wiederzubeleben. Kürzlich teilte sie auf...

In einem drapierten Kleid zieht Kim Kardashian in Monaco alle Blicke auf sich.

Kim Kardashian bleibt nie unbemerkt, und auch ihr jüngster Trip nach Monaco war keine Ausnahme. Beim Formel-1-Grand-Prix zog...