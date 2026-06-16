Shakira enthüllt, warum die Weltmeisterschaft ihr Leben weit über die Musik hinaus verändert hat.

Für Shakira ist die Weltmeisterschaft weit mehr als nur eine Bühne. In einem Interview mitdem People -Magazin verriet die kolumbianische Sängerin und Songwriterin, wie sehr dieses Ereignis ihr Leben geprägt hat – und das nicht nur musikalisch. Sie sprach von einer Verbindung zum Fußball, die sie als „unzerbrechlich“ empfindet.

Eine Geschichte, die mit Musik beginnt

Shakiras Verbindung zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft reicht bis ins Jahr 2006 zurück, als sie gemeinsam mit dem haitianischen Sänger und Rapper Wyclef Jean „Hips Don't Lie“ performte. 2010 schrieb sie mit „Waka Waka (This Time for Africa)“ endgültig Geschichte bei diesem Wettbewerb. 2014 kehrte sie mit „La La La (Brazil 2014)“ zurück und festigte damit ihren Status als Ikone der WM. Mit jeder Ausgabe leiht Shakira einem Song ihren Namen, der zum Klassiker wird.

Ein Treffen, das alles veränderte

Der Einfluss der FIFA-Weltmeisterschaft auf ihr Leben reicht weit über die Musik hinaus. Während der WM 2010 lernte Shakira den Vater ihrer Kinder kennen, den ehemaligen Fußballer Gerard Piqué, der damals selbst an der WM teilnahm. Aus dieser Beziehung stammen ihre beiden Söhne Milan (13) und Sasha (11). Die Sängerin nennt sie liebevoll ihre „Waka-Kinder“. „Ich glaube, sie sind wegen dieses Liedes geboren“, verrät sie und fügt hinzu, dass sie „das Schönste sind, was mir je passiert ist“.

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Eine Verbindung, die sie als „Schicksal“ bezeichnet.

Auf die Frage, was sie immer wieder zur FIFA-Weltmeisterschaft zieht, antwortete Shakira mit einem einzigen Wort: „Schicksal.“ Für sie hat jede Ausgabe etwas Magisches an sich. Sie erinnert sich sogar noch an 2014, als sie, schwanger mit Sasha, von ihren Fans „entlarvt“ wurde, die ihre Schwangerschaft auf dem Bildschirm erraten hatten. All diese Erinnerungen bestärken ihre Verbundenheit mit dem Turnier.

Eine zentrale Rolle bei der Weltmeisterschaft 2026

Shakira spielt auch dieses Jahr wieder eine herausragende Rolle. Sie trat bereits beim Eröffnungsspiel gemeinsam mit dem nigerianischen Sänger und Songwriter Burna Boy auf und sang „Dai Dai“, den offiziellen Song der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Außerdem wird sie Geschichte schreiben, indem sie im Juli beim Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft an der ersten Halbzeitshow überhaupt teilnimmt – zusammen mit Madonna und der südkoreanischen Boyband BTS.

Zwischen Welthits, einer prägenden Begegnung und der Geburt ihrer Kinder pflegt Shakira eine außergewöhnliche Verbindung zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft. Mehr als nur eine Bühne – das Ereignis veränderte ihr Leben grundlegend. Es ist eine Liebesbeziehung zum Fußball, die die Sängerin so schnell nicht vergessen wird.