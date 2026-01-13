Mit 35 Jahren wagt Margot Robbie es, ein Kleid mit einem „Plastik“-Effekt zu tragen.

Am Vorabend des mit Spannung erwarteten Kinostarts von Emerald Fennells Film „Sturmhöhe“ sorgt Margot Robbie erneut für Schlagzeilen, diesmal in der Modewelt. Die australische Schauspielerin und Produzentin präsentierte sich in einem transparenten Kleid mit „Plastik“-Effekt, eine Hommage an das futuristische Universum von Thierry Mugler. Dieser Look, irgendwo zwischen Kunstwerk und Haute-Couture-Fantasie angesiedelt, hat die Modefans bereits begeistert.

Ein Look, der Eleganz und künstlerische Kühnheit vereint

Das Kleid, entworfen von der Oscar-prämierten Kostümbildnerin Jacqueline Durran, ist von einem Pin-up-Foto aus den 1950er-Jahren inspiriert, das eine in Zellophan eingewickelte Frau wie ein Geschenk zeigt. Margot Robbie trägt hier ein Kleid, dessen Taille durch ein breites, geknotetes rosa Band betont wird, während ein voluminöser, fließender Rock dem gesamten Ensemble eine beinahe ätherische Anmutung verleiht.

Jacqueline Durran nennt unter anderem ein durchscheinendes Plastikkleid von Thierry Mugler (Frühjahr/Sommer 1996), ein Symbol skulpturaler und avantgardistischer Weiblichkeit. Das Ziel? Cathy, die von Margot Robbie verkörperte Figur, zu einem „Opfer“ zu machen – zu einem Wesen, das gleichermaßen verletzlich und anziehend ist und im Zentrum der tragischen Leidenschaft steht, die „Sturmhöhe“ antreibt.

Ein neuer Blick auf Margot Robbie in Emerald Fennells „Sturmhöhe“. pic.twitter.com/HkTZ2KihzF — Film Updates (@FilmUpdates) 10. Januar 2026

Emerald Fennells Vision: Gotische Romantik und Moderne

Nach „Promising Young Woman“ und „Saltburn“ präsentiert Emerald Fennell eine freie, surreale Adaption von Emily Brontës Roman. Anstatt das 19. Jahrhundert getreu nachzubilden, legt die Regisseurin Wert auf Kostüme, die die rohen Emotionen der Figuren zum Ausdruck bringen.

Margot Robbie spielt Cathy, während Jacob Elordi (Euphoria, Priscilla) an ihrer Seite als Heathcliff zu sehen ist. Die Schauspielerin verriet der britischen Vogue, dass der Film „eine große, tiefgründige Liebesgeschichte“ sei, „wie wir sie seit ‚The Notebook‘ oder ‚Der englische Patient‘ nicht mehr gesehen haben“. Mit diesem Look verkörpert Margot Robbie Emerald Fennells Philosophie: eine emotionale und zugleich ästhetische Reaktion hervorzurufen.

Margot Robbie festigt ihren Status als Stilikone der Gegenwart. Ihr Kleid mit „Plastik-Effekt“, eine Hommage an Mugler und ein Manifest künstlerischen Ausdrucks, hat sich bereits als eines der Symbole der Neuinterpretation von „Sturmhöhe“ etabliert. Zwischen Traum und Provokation angesiedelt, bestätigt dieser Look, dass Margot Robbie auch 2026 die ultimative Muse der Mode und des Independent-Kinos bleibt.