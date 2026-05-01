Die Kleiderwahl der Sängerin Demi Lovato löst eine Welle von Reaktionen aus

Naila T.
@ddlovato / Instagram

Die amerikanische Singer-Songwriterin Demi Lovato feierte am 24. April 2026 im Madison Square Garden ihr Debüt als Headlinerin im Rahmen ihrer „It’s Not That Deep“-Tour. Während die Show von der Kritik hochgelobt wurde, sorgte vor allem ihr Bühnenoutfit für Aufsehen in den sozialen Medien.

Eine erste Headliner-Show im Madison Square Garden

Am 24. April 2026 feierte Demi Lovato ihr Debüt als Headlinerin im ausverkauften Madison Square Garden in New York City im Rahmen ihrer „It’s Not That Deep“-Tour. Die zweistündige Dance-Pop-Show, die sich um ihr neuestes Album drehte, bot Überraschungsauftritte ihres Ehemanns Jutes und von JoJo Levesque und beinhaltete Coverversionen ihrer größten Hits – von „Heart Attack“ über „Stone Cold“ bis hin zu „Give Your Heart a Break“. Es war ein Abend, der ihren treuesten Fans unvergesslich bleiben wird.

Ein türkisfarbener Look, der alle Blicke auf sich zieht

Für dieses denkwürdige Date wählte Demi Lovato einen Bühnenlook, der auf einem strukturierten, türkisfarbenen Top und einem Spitzenminirock mit tiefen Seitenschlitzen basierte. Eine weiße Kunstpelzstola, die über ihre Schultern fiel, verlieh dem Outfit einen Hauch von Hollywood-Drama und bildete einen Kontrast zur clubtauglichen Energie des restlichen Ensembles. Schwarze Overknee-Stiefel aus Leder und eine Retro-Sonnenbrille rundeten den Look ab, der einen bleibenden Eindruck hinterlassen sollte – und das tat er definitiv.

Demi Lovato teilte eine Reihe von Fotos und Videos, die ihre Auftritte im Madison Square Garden dokumentierten, und einige Bilder lösten sofort eine Flut von Kommentaren aus – von begeisterten Fans bis hin zu gespaltenen Beobachtern, die sich über ihren Bühnenlook stritten.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Demi Lovato (@ddlovato)

Eine Serie, die sich voll und ganz der „So tiefgründig ist es gar nicht“-Ästhetik verschrieben hat.

Die Tournee ist von einer industriellen Rave-Ästhetik geprägt, mit grellen Lichtern, einer Steadicam hinter der Bühne und ausdrucksstarker Choreografie – ganz im Stil der Post-Brat-Ära. Auf der Bühne nutzte Demi Lovato außerdem eine Kleiderstange, um dem New Yorker Publikum ihre verschiedenen musikalischen Stationen zu präsentieren, von ihren Disney-Channel-Tagen bis heute. Der türkisfarbene Look mit dem hohen Schlitz fügt sich perfekt in diese Ästhetik ein und passt hervorragend zum Album.

Ein türkisfarbenes Top, ein hoher Schlitz, weißer Kunstpelz – Demi Lovato setzte im Madison Square Garden ganz sicher nicht auf Zurückhaltung. Und das Ergebnis, sowohl auf der Bühne als auch in den sozialen Medien, entsprach genau ihren Vorstellungen.

Naila T.
Naila T.
Ich analysiere die gesellschaftlichen Trends, die unseren Körper, unsere Identität und unsere Beziehung zur Welt prägen. Mich treibt das Verständnis dafür an, wie sich Normen in unserem Leben entwickeln und verändern und wie Diskurse über Geschlecht, psychische Gesundheit und Selbstbild den Alltag durchdringen.
Article précédent
Sängerin Tyla präsentiert ihren Bauch und sorgt für Aufsehen.
Article suivant
Ein bis ins kleinste Detail geplantes Outfit: Dieses Detail überließ Rapperin Megan Thee Stallion nicht dem Zufall.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ein bis ins kleinste Detail geplantes Outfit: Dieses Detail überließ Rapperin Megan Thee Stallion nicht dem Zufall.

Die amerikanische Rapperin Megan Thee Stallion hatte gleich zwei Neuigkeiten zu verkünden: das Ende ihrer Broadway-Karriere und einen...

Sängerin Tyla präsentiert ihren Bauch und sorgt für Aufsehen.

Ein einziges Wort in der Bildunterschrift, mehr als ein Dutzend Fotos – und das Internet tobte. Die südafrikanische...

„Jetzt reicht’s!“: Rapper Ice Spice sorgt mit einem Look für Aufsehen im Internet.

Die amerikanische Rapperin Ice Spice feierte ihren Geburtstag auf ganz eigene Art: mit einem auffälligen Abendoutfit, das innerhalb...

Die ehemalige Miss Frankreich und Ärztin Marine Lorphelin stellt mit ihrem „unkonventionellen“ Karriereweg Stereotypen in Frage.

Es gibt Wege, die einen zwingen, seine Vorurteile zu überdenken. Marine Lorphelin ist das perfekte Beispiel: Mit 19...

Zu ihrem Geburtstag wählte Schauspielerin Jessica Alba einen sensationellen Look.

Die amerikanische Schauspielerin und Unternehmerin Jessica Alba feierte am 28. April 2026 ihren 45. Geburtstag im Kreise ihrer...

Schauspielerin Gwyneth Paltrow teilt die „unerwarteten“ Elemente, die das Jahr 2026 prägen werden.

Die amerikanische Schauspielerin Gwyneth Paltrow braucht keine Modenschau, um die Branche zu beeinflussen. Ende April 2026 teilte sie...