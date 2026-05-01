Die Kleiderwahl der Sängerin Demi Lovato löst eine Welle von Reaktionen aus

Die amerikanische Singer-Songwriterin Demi Lovato feierte am 24. April 2026 im Madison Square Garden ihr Debüt als Headlinerin im Rahmen ihrer „It’s Not That Deep“-Tour. Während die Show von der Kritik hochgelobt wurde, sorgte vor allem ihr Bühnenoutfit für Aufsehen in den sozialen Medien.

Eine erste Headliner-Show im Madison Square Garden

Am 24. April 2026 feierte Demi Lovato ihr Debüt als Headlinerin im ausverkauften Madison Square Garden in New York City im Rahmen ihrer „It’s Not That Deep“-Tour. Die zweistündige Dance-Pop-Show, die sich um ihr neuestes Album drehte, bot Überraschungsauftritte ihres Ehemanns Jutes und von JoJo Levesque und beinhaltete Coverversionen ihrer größten Hits – von „Heart Attack“ über „Stone Cold“ bis hin zu „Give Your Heart a Break“. Es war ein Abend, der ihren treuesten Fans unvergesslich bleiben wird.

Ein türkisfarbener Look, der alle Blicke auf sich zieht

Für dieses denkwürdige Date wählte Demi Lovato einen Bühnenlook, der auf einem strukturierten, türkisfarbenen Top und einem Spitzenminirock mit tiefen Seitenschlitzen basierte. Eine weiße Kunstpelzstola, die über ihre Schultern fiel, verlieh dem Outfit einen Hauch von Hollywood-Drama und bildete einen Kontrast zur clubtauglichen Energie des restlichen Ensembles. Schwarze Overknee-Stiefel aus Leder und eine Retro-Sonnenbrille rundeten den Look ab, der einen bleibenden Eindruck hinterlassen sollte – und das tat er definitiv.

Demi Lovato teilte eine Reihe von Fotos und Videos, die ihre Auftritte im Madison Square Garden dokumentierten, und einige Bilder lösten sofort eine Flut von Kommentaren aus – von begeisterten Fans bis hin zu gespaltenen Beobachtern, die sich über ihren Bühnenlook stritten.

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Eine Serie, die sich voll und ganz der „So tiefgründig ist es gar nicht“-Ästhetik verschrieben hat.

Die Tournee ist von einer industriellen Rave-Ästhetik geprägt, mit grellen Lichtern, einer Steadicam hinter der Bühne und ausdrucksstarker Choreografie – ganz im Stil der Post-Brat-Ära. Auf der Bühne nutzte Demi Lovato außerdem eine Kleiderstange, um dem New Yorker Publikum ihre verschiedenen musikalischen Stationen zu präsentieren, von ihren Disney-Channel-Tagen bis heute. Der türkisfarbene Look mit dem hohen Schlitz fügt sich perfekt in diese Ästhetik ein und passt hervorragend zum Album.

Ein türkisfarbenes Top, ein hoher Schlitz, weißer Kunstpelz – Demi Lovato setzte im Madison Square Garden ganz sicher nicht auf Zurückhaltung. Und das Ergebnis, sowohl auf der Bühne als auch in den sozialen Medien, entsprach genau ihren Vorstellungen.