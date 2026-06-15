„Beide sehen umwerfend aus“: Naomi Watts teilt ein neues Hochzeitsfoto

Die britische Schauspielerin und Produzentin Naomi Watts pflegt ein entspanntes Verhältnis zu ihrem Image. Anlässlich ihres dritten Hochzeitstags mit dem Schauspieler Billy Crudup teilte sie auf Instagram ein bisher unveröffentlichtes Foto ihrer New Yorker Trauung. Ein schlichter, zärtlicher und unglaublich strahlender Schnappschuss, der sofort zahlreiche Kommentare auslöste.

Ein Kleid von Oscar de la Renta aus weißer Spitze

Auf dem Foto posiert das Paar auf einer Holzbank im Freien. Naomi Watts trägt ein schlichtes, fließendes weißes Spitzenkleid von Oscar de la Renta. In ihrer Hand hält sie einen Strauß weißer Blumen, der mit einem Band zusammengebunden ist.

Der amerikanische Schauspieler Billy Crudup, neben ihr, trägt einen schlichten dunkelblauen Anzug. Die Schauspielerin lehnt ihren Kopf an die Schulter ihres Mannes, dessen Arm über die Lehne der Bank gelegt ist. Die gesamte Komposition strahlt Ruhe und Gelassenheit aus. Die Bildunterschrift spiegelt das Bild perfekt wider: „Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz ♥️.“ Kein emotionaler Text, keine detaillierte Chronologie – nur diese schlichte Formulierung, die alles sagt.

Eine diskrete Hochzeit im Herzen von New York

Die Hochzeit, die im Juni 2023 stattfand, war alles andere als eine Hollywood-Zeremonie. Das Paar entschied sich damals für eine standesamtliche Trauung in New York, ganz ohne Pomp und Zeremonie. „Nichts war geplant; wir wollten es ganz schlicht halten. Ich habe die Blumen sogar in einem kleinen Lebensmittelladen an der Ecke gekauft“, verriet Naomi Watts in einem Interview im Januar 2024. Sie fuhr fort: „Ich habe sie in ein altes Band gewickelt, das ich in einer Schublade aufbewahrt hatte. Die Zeremonie war sehr kurz. Wir haben in letzter Minute ein paar Freunde angerufen, und die, die gerade in der Stadt waren, haben mit uns gefeiert. Es war wirklich herzlich und schön.“

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Eine zweite Zeremonie findet 2024 in Mexiko statt.

Ein Jahr nach ihrer diskreten Hochzeit in New York feierte das Paar im Juni 2024 ein zweites Mal, diesmal in Mexiko. Eine offiziellere Zeremonie, organisiert von Naomi Watts' Bruder, dem Fotografen Ben Watts, im Kreise enger Freunde.

„Beide sind großartig“: Internetnutzer sind begeistert.

Die Kommentare zum neuen Jubiläumspost sind bemerkenswert einhellig. „Beide wunderschön“, schrieb ein Nutzer. „Was für ein schönes Beispiel dafür, dass die Liebe genau zum richtigen Zeitpunkt kommt“, fügte ein anderer hinzu. Auch mehrere Prominente beteiligten sich an der Konversation: Die amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin Sharon Stone, die amerikanische Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Niecy Nash-Betts sowie der amerikanische Fernsehmoderator Andy Cohen hinterließen herzliche Glückwünsche.

„Es ist nie zu spät, oder? Wir haben uns erst spät im Leben gefunden, und das ist wirklich etwas Kostbares“, vertraute Naomi Watts 2024 an. Drei Jahre nach ihrem ersten „Ja“ verkörpert sie weiterhin diese Idee – die einer Liebesgeschichte, die sich in ihrem eigenen Tempo entfaltet, jenseits von Konventionen, und gerade deshalb umso schöner ist.