In einer minimalistischen Silhouette lässt Model Kaia Gerber einen Trend der 1990er Jahre wieder aufleben.

Das amerikanische Model und die Schauspielerin Kaia Gerber hat ein natürliches Stilgefühl. Auf Instagram präsentierte sie Bilder einer neuen Modekampagne, die einen komplett schwarzen Look mit betont minimalistischer Ästhetik zeigt. Die Fotoserie ist von den 90er-Jahren inspiriert und unterstreicht deren großes Comeback.

Ein minimalistischer, komplett schwarzer Look

Für diese Kampagne wählte Kaia Gerber ein komplett schwarzes Outfit. Sie trug einen Body mit Bomberjacke, dazu eine transparente Strumpfhose, silberne Pumps und eine Sonnenbrille. Ein Hauch roter Lippenstift setzte einen lebendigen Akzent zu dem ansonsten dunklen Ensemble. In einer sorgfältig kalkulierten Pose neben einem schwarzen Sportwagen verkörperte das Model perfekt die klare, grafische Ästhetik des Shootings.

Kaia Gerber für shopredone 🫦 pic.twitter.com/59o5zdmMxm — Luv (@cherrymagazinee) 16. Juni 2026

Eine Hommage an die 1990er Jahre

Über die einzelnen Kleidungsstücke hinaus vermittelt diese Kampagne eine ganze Ästhetik. Der komplett schwarze Look, die dezenten Stoffe und die „Topmodel-vom-Laufsteg“-Atmosphäre verweisen direkt auf den Minimalismus der 1990er-Jahre. Die körnige, filmartige Fotografie verstärkt diesen Vintage-Charakter zusätzlich. Es ist eine Art, ein Jahrzehnt wiederzubeleben, dessen Einfluss auf die zeitgenössische Mode weiterhin wächst.

Ein Erbe des Supermodel-Stils

Diese Wahl ist kein Zufall. Als Tochter des legendären amerikanischen Supermodels Cindy Crawford, einer absoluten Ikone der Laufstege der 1990er-Jahre, erscheint Kaia Gerber als die natürliche Erbin dieser Eleganz. Indem sie den minimalistischen Stil aufgreift, der die Models jener Ära berühmt machte, zollt Kaia Gerber diesem goldenen Zeitalter der Mode auf subtile Weise Tribut und verankert es gleichzeitig fest in der Gegenwart.

Eine von den Fans gelobte Kampagne

Es überrascht nicht, dass der Post bei Kaia Gerbers Followern ein voller Erfolg war. Viele lobten den natürlichen Look und das Selbstbewusstsein, die die Fotos vermittelten, sowie die stimmige Gesamtkampagne. Dieser Erfolg bestätigt Kaia Gerbers Status als einer der aufstrebenden Stars ihrer Generation an der Schnittstelle von Mode und Image.

Mit ihrem minimalistischen, komplett schwarzen Look beweist Kaia Gerber, dass eine schlichte, klare Silhouette ausreicht, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Indem sie die Stilelemente der 90er-Jahre wieder aufleben lässt, kreiert sie eine Kampagne, die gleichermaßen elegant und nostalgisch ist. Ein Beweis dafür, dass dieses Jahrzehnt die Mode – und ihre Schöpfer – weiterhin inspiriert.

