Hailey Bieber teilt ein auffälliges neues Selfie im Sommer-Stil

Das amerikanische Model und die Unternehmerin Hailey Bieber teilte ein neues Selfie in den sozialen Medien, auf dem sie einen entspannten Sommerlook präsentiert, der sportliche Elemente mit einem minimalistischen Schnitt kombiniert.

Ein neues Selfie wurde auf Instagram geteilt.

Hailey Bieber präsentierte ihren neuesten stylischen Look auf ihrem Instagram-Account. Sie postete ein Selfie in ihrer Story, aufgenommen vor einem Spiegel in einer bewusst lässigen Umgebung. Dieser Stil ist typisch für ihre Inhalte: weniger perfekt inszeniert als ihre offiziellen Kampagnen, aber immer darauf ausgelegt, bestimmte Kleidungsstücke in Szene zu setzen. Dadurch entsteht eine besondere Verbindung zwischen ihren Fans und ihrer digitalen Kommunikation.

Ein graues und schwarzes Bralette mit eckigem Ausschnitt

Das Herzstück ihres neuen Looks ist ein zweifarbiger Sport-BH in Grau und Schwarz. Das Kleidungsstück besticht durch einen grafischen, eckigen Ausschnitt – einer der angesagtesten Schnitte der letzten Saisons im Bereich Athleisure, einer Fusion aus Sportswear und moderner Mode. Hailey Bieber verkörpert diese „Hybrid-Ästhetik“ seit Jahren. Indem sie dieses Kleidungsstück in ihrem Selfie präsentiert, unterstreicht sie ihren stilistischen Anspruch, den sie weit über ihre eigene Fangemeinde hinaus bekannt gemacht hat.

Schwarze Mikroshorts vervollständigen die Silhouette

Passend zu ihrem Sport-BH wählte Hailey Bieber schwarze Micro-Shorts. Diese Wahl, die sich längst zu einem echten Klassiker der sommerlichen Streetwear entwickelt hat, erweitert die monochrome Farbpalette des Outfits und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild. Micro-Shorts sind bei Prominenten ihrer Generation mittlerweile sehr beliebt und haben sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil lässiger und sportlicher Outfits entwickelt. Ihr minimalistischer Ansatz setzt auf schlichte Schnitte statt auf überflüssige Details.

Eine graue Jacke, die dem gesamten Outfit Struktur verleiht

Um ihr Outfit abzurunden, trug Hailey Bieber eine graue Jacke, die perfekt mit der Farbe ihres Sport-BHs harmonierte. Dieses Detail verleiht dem Ensemble eine strukturiertere Note und gleicht den sportlichen Look mit einem eleganteren Überwurf aus. Die Kombination aus Athleisure-Teilen und einem formelleren Kleidungsstück unterstreicht einen aktuellen Trend: den Stilmix, der ein sportliches Outfit in einen absolut präsentablen Look für gehobenere Anlässe verwandelt.

Ein eleganter Dutt und dezentes Make-up

Für ihre Frisur wählte Hailey Bieber einen eleganten, perfekt gestylten Dutt, der ihr Gesicht umrahmte. Der „Slick Bun“ hat sich dank seiner scheinbaren Schlichtheit und der allgemein schmeichelhaften Wirkung zu einer der beliebtesten Frisuren in den sozialen Medien entwickelt. Auch beim Make-up blieb sie ihrem gewohnt minimalistischen Stil treu und strebte ein nahezu unsichtbares Finish an.

Hailey Bieber via Instagram Stories. 🥵 pic.twitter.com/ijOkhtD8k5 — Portal Hailey Bieber (@portalhaileybr) 23. Juni 2026

Eine perfekt beherrschte stilistische Handschrift

Über diesen einzelnen Post hinaus verdeutlicht Hailey Biebers Selfie ihre stilistische Handschrift, die sie über Jahre hinweg perfektioniert hat. Sie pflegt eine minimalistische, monochrome Ästhetik, die auf schlichten Schnitten und Stoffen basiert. Diese visuelle Konsistenz passt zum breiteren Trend des „stillen Luxus“ und verwandelt jedes geteilte Bild in eine stimmige Mini-Fotostrecke. Dieser strategische Ansatz trägt dazu bei, dass jedes Selfie zu einem authentischen Moment der Kommunikation wird.

In einem grau-schwarzen Bralette mit eckigem Ausschnitt, passenden Micro-Shorts und einer strukturierten grauen Jacke teilt Hailey Bieber ein weiteres Selfie, das perfekt zu ihrem unverkennbaren Stil passt. Sie beweist einmal mehr ihre Meisterschaft im lässigen „Off-Duty“-Look, bei dem jedes Detail zählt und schlichte Eleganz als Markenzeichen einer wahren Stilikone gilt.

