Search here...

Auf dem roten Teppich bricht diese Schauspielerin mit den Regeln – mit einem lässigen Detail

Fabienne Ba.
@justezoe/Instagram

Auf dem roten Teppich werden Outfits oft bis ins kleinste Detail geplant. Bei den César-Verleihungen 2026 entschied sich die französische Schauspielerin Leïla Bekhti jedoch, mit einem unerwarteten Modestatement die Erwartungen zu übertreffen.

Leïla Bekhti wagt bei der César-Verleihung einen lässigen Twist

Bei der César-Verleihung 2026 sorgte Leïla Bekhti mit einem Look, der mit traditioneller Abendgarderobe brach, für Aufsehen. Nominiert als Beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in Ken Scotts „Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan“, schritt sie in einer maßgeschneiderten Kreation von Ami über den roten Teppich.

Ihr strukturiertes Kleid mit dem leicht ausgestellten Saum strahlte zeitlose Eleganz aus. Das Detail, das jedoch wirklich ins Auge stach, lag woanders: ein um ihre Schultern gebundener Pullover, der ihren Oberkörper umspielte und dem Outfit eine lässigere Note verlieh.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Zoé Tondut 🫐 (@justezoe)

Eine bis ins Detail durchdachte Silhouette.

Entworfen von Alexandre Mattiussi, Gründer und künstlerischer Leiter von Ami, spielte das Outfit mit Kontrasten. Das oben figurbetonte und ab der Hüfte ausgestellte Kleid erinnerte an die Linienführung der 1950er-Jahre. Offene Mules mit Absatz rundeten den Look ab, während eine auffällige Halskette und dezente Ohrringe für einen Hauch von Frische sorgten. Der über die Schultern geknotete Pullover durchbrach das erwartete Bild formeller Kleidung. Diese schlichte, fast alltägliche Geste brachte eine spontane Note in das ansonsten streng reglementierte Umfeld.

Der rote Teppich, ein Testgelände

Die französische Schauspielerin Leïla Bekhti ist bekannt für ihre auffälligen Stilentscheidungen. Bei den César-Verleihungen 2024 trug sie ein buttergelbes Satinkleid, das einen schönen Kontrast zum überwiegend schwarzen Outfit bildete. Ihr Stil auf dem roten Teppich zeichnet sich durch Konstanz aus: Sie bevorzugt markante Silhouetten, ohne dabei protzig zu wirken. Der geknotete Pullover verwischt hier die Grenzen zwischen Abendgarderobe und Alltagskleidung. Diese Wahl spiegelt einen allgemeinen Wandel im Stil auf dem roten Teppich wider, wo Prominente es wagen, legerere Elemente in elegante Outfits zu integrieren.

Eine neue Interpretation von Chic

Der über die Schultern geknotete Pullover, lange Zeit ein Symbol des Preppy-Stils, feierte in den letzten Saisons ein bemerkenswertes Comeback. Auf den Laufstegen von Jacquemus, Loewe und Ami zu sehen, hat sich dieses Detail als wirkungsvolles Element erwiesen, das ein Outfit komplett verändern kann. Zu Jeans getragen, strahlt er mühelose Eleganz aus. Über einem formellen Kleid, wie Leïla Bekhti demonstrierte, bildet er einen markanten Kontrast.

Leïla Bekhtis Look bei den César-Verleihungen 2026 verdeutlicht einen breiteren Trend: einen weniger strengen, persönlicheren Chic. Anstatt sich an eine strikte Vorstellung von formeller Kleidung zu halten, bietet sie eine zeitgemäßere Interpretation. Der Kontrast zwischen dem makellosen Kleid und dem über ihre Schultern drapierten Pullover erzeugt eine subtile Balance. In den sozialen Medien wurde ihr Look vielfach kommentiert und für seine Modernität gelobt.

Bei den César-Verleihungen 2026 bewies Leïla Bekhti, dass ein simples Detail ein Abendoutfit komplett verändern kann. Indem sie einen Pullover über ihr Kleid band, brach sie mit den Konventionen des roten Teppichs und bewahrte dabei ihre raffinierte Eleganz. Ein dezentes, aber dennoch wirkungsvolles Fashion-Statement, das uns daran erinnert, dass Stil manchmal von einer unerwarteten Note abhängt.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
César-Verleihung 2026: Isabelle Adjani ruft Männer dazu auf, sich für Frauen einzusetzen

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

César-Verleihung 2026: Isabelle Adjani ruft Männer dazu auf, sich für Frauen einzusetzen

Am 26. Februar 2026 schuf Isabelle Adjani im Olympia einen der unvergesslichsten Momente der51. César-Verleihung, indem sie alle...

Mit 38 Jahren spricht diese Schauspielerin offen über ihre Schwierigkeiten beim Stillen und die Herausforderungen des Mutterwerdens.

Die amerikanische Schauspielerin, Singer-Songwriterin, Autorin, Stylistin und Produzentin Hilary Duff spricht offen über ihre Schwierigkeiten beim Stillen –...

Nachdem sie live im Radio rassistischen Äußerungen ausgesetzt war, geriet diese Sängerin in den Mittelpunkt einer Kontroverse.

Der französische Schriftsteller und Verleger Richard Millet sorgte am 23. Februar 2026 während der CNews-Sendung „L'Heure des pros“...

„Sportlich und umwerfend“: Diese Olympiasiegerin sorgt am Strand für Furore.

Die chinesisch-amerikanische Freestyle-Skifahrerin Eileen Gu glänzt weiterhin nach ihren Erfolgen bei den Olympischen Winterspielen 2026, wo sie eine...

Jessica Alba und ihre Tochter feierten ein seltenes und bemerkenswertes Wiedersehen auf dem roten Teppich.

Es war mehrere Monate her, dass sie gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen worden waren. Die amerikanische Schauspielerin, Model...

Mit 49 Jahren sorgte Alicia Silverstone in einem figurbetonten Kleid für Furore.

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Alicia Silverstone bezauberte auf dem roten Teppich der Critics Choice Awards in einem...

© 2025 The Body Optimist