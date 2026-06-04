Diese Transgender-Schauspielerin bestätigt, dass ein gut gewähltes schwarzes Kleid einen bleibenden Eindruck hinterlassen kann.

Bei der Premiere des Films „Find Your Friends“ in Los Angeles wählte die amerikanische Schauspielerin Zion Moreno ein schlichtes, aber dennoch wirkungsvolles Outfit. Ein eleganter Auftritt, der ihre Fans auf Instagram begeisterte.

Ein schwarzes Kleid von schlichter Eleganz

Für ihren Auftritt auf dem roten Teppich wählte Zion Moreno ein schwarzes Satin-Slipkleid mit dünnen Trägern. Der fließende Schnitt und die Midi-Länge verliehen dem Ensemble einen modernen und zugleich zeitlosen Look. Getreu dem Motto „Weniger ist mehr“ ließ die Schauspielerin das Kleid für sich sprechen und kombinierte es mit einem dezenten Make-up und langem, glattem braunem Haar. Dieser minimalistische Stil beweist einmal mehr, dass unaufdringliche Eleganz auf dem roten Teppich immer eine sichere Wahl ist.

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Ein roter Teppich für „Find Your Friends“

Dieser Auftritt markierte die Premiere von „Find Your Friends“, einem Horror-Thriller unter der Regie von Izabel Pakzad, der am 12. Juni auf dem Streamingdienst Shudder Premiere feiert. Der Film erzählt die Geschichte einer Gruppe von Freunden, die einen Ausflug in die Joshua-Tree-Wüste unternehmen, deren Reise sich aufgrund der Feindseligkeit der Einheimischen in einen Albtraum verwandelt. Zion Moreno spielt neben einer namhaften Besetzung, darunter die US-amerikanischen Schauspielerinnen Bella Thorne, Chloe Cherry, Helena Howard und Sophia Ali.

Eine Darstellungsfigur

Zion Moreno, bekannt für ihre Rollen in der Serie „Control Z“ und dem „Gossip Girl“-Reboot, hat sich in den letzten Jahren als herausragende Schauspielerin etabliert. Sie ist zudem eine führende Persönlichkeit im Kampf für eine bessere Darstellung von Transgender-Personen im Film und Fernsehen – ein Engagement, das sie durch ihre Rollen und öffentlichen Auftritte ganz natürlich verkörpert.

Mit diesem dezent eleganten schwarzen Kleid sorgte Zion Moreno bei der Premiere für einen der elegantesten Auftritte. Durch ihre Wahl von Schlichtheit bewies sie, dass ein gut gewählter Klassiker einen bleibenden Eindruck hinterlassen kann.