Meghan Markle im Zentrum einer Debatte über den Schutz von Kindern in den sozialen Medien

Julia P.
@meghan / Instagram

Meghan Markle befindet sich im Zentrum einer Kontroverse, die ihr öffentliches Engagement und ihr Privatleben miteinander verwebt. Nachdem sie in Genf eine Rede über die Gefahren sozialer Medien für Kinder gehalten hatte, wurde der Herzogin von Sussex „Widerspruch“ vorgeworfen, da sie selbst Bilder ihrer Kinder online geteilt hatte.

Eine Rede über die Gefahren der digitalen Technologie

Am 17. Mai 2026 sprach Meghan Markle in Genf bei der Einweihung des „Lost Screen Memorial“, einer Gedenkstätte für etwa fünfzig Kinder, die an den Folgen digitaler Gefahren starben. Am Rande der Weltgesundheitsversammlung, gemeinsam mit dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), bezeichnete die ehemalige „Suits“-Schauspielerin die Auswirkungen von Online-Plattformen auf junge Menschen als ein Problem der öffentlichen Gesundheit. Sie prangerte digitale Räume an, die „um jeden Preis Aufmerksamkeit erregen“ sollen, und forderte besseren Schutz.

Eine Kontroverse um seine eigenen Veröffentlichungen

Kurz vor dieser Rede hatte die Herzogin Fotos eines ihrer Kinder auf Instagram veröffentlicht. Dies veranlasste einige zu dem Vorwurf der Widersprüchlichkeit. Der Royal-Experte Tom Sykes, der in Genf anwesend war, bezeichnete das Vorgehen als „unzusammenhängend“ und fand es widersprüchlich, die Online-Veröffentlichung von Kinderfotos zu verurteilen, während sie selbst Fotos von sich teilte. Einige Internetnutzer schlossen sich dieser Kritik an, während andere die Herzogin verteidigten.

Die Verteidigung seines Gefolges

Als Reaktion auf die Kontroverse meldete sich Meghan Markles Sprecher zu Wort. Gegenüber dem Magazin Newsweek bekräftigte er, dass es seiner Ansicht nach einen Unterschied mache zwischen dem Teilen von Momenten aus dem eigenen Leben und dem Aussetzen der eigenen Kinder der öffentlichen Beobachtung. Personen aus dem Umfeld der Herzogin betonten, dass die Herzogin die Gesichter ihrer Kinder in ihren Beiträgen systematisch verberge . Diese Vorsichtsmaßnahme sei keineswegs widersprüchlich, sondern unterstreiche vielmehr die in Genf vermittelte Botschaft : Eltern können Familienmomente teilen und gleichzeitig die Identität, die Privatsphäre und den digitalen Fußabdruck ihrer Kinder schützen.

Eine Debatte mit geteilten Meinungen

Diese Klarstellung beendete die Diskussion nicht. Für ihre Kritiker wirft allein die Tatsache, dass sie Fotos ihrer Kinder inszeniert, selbst ohne deren Gesichter zu zeigen, Fragen auf. Ihre Unterstützer hingegen sehen „einen klaren Unterschied zwischen einem Familienfoto mit maskierten Gesichtern und den Mechanismen der Plattformen, die sie anprangert“.

Abgesehen vom Fall Meghan Markle wirft diese Kontroverse eine Frage auf, die weit über die Welt der Prominenten hinausgeht: Wie weit dürfen Eltern das Leben ihrer Kinder online preisgeben? Zwischen aktivistischen Äußerungen und persönlichen Entscheidungen findet sich die Herzogin von Sussex – ungewollt – im Zentrum einer immer relevanter werdenden gesellschaftlichen Debatte wieder.

Julia P.
Julia P.
Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
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