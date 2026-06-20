„Sie sieht aus wie ein Clown“: Doja Cats Make-up löst gemischte Reaktionen aus

Die amerikanische Rapperin Doja Cat hat sich noch nie dem Mainstream angeschlossen, und das hat sie erneut bewiesen. Bei einem Konzert in Paris sorgte ihr Make-up für Aufsehen. Die Meinungen spalteten sich: von Bewunderung bis hin zu Verwirrung. Während viele es als „künstlerischen Wagemut“ empfanden, riefen andere: „Sie sieht aus wie ein Clown!“

Make-up, das sich den Regeln widersetzt

Doja Cat verfolgt einen völlig anderen Ansatz als die perfekt gestylte Ästhetik von Popstars. Im Mittelpunkt ihres Looks steht ein bewusst knallroter Lippenstift. Ergänzt wird dieser durch XXL-Wimpern, einen präzisen Lidstrich, ultradünne Augenbrauen und ein sattes, pinkes Rouge, das in breiten, kreisenden Strichen auf ihre Wangenknochen aufgetragen wird.

Doja Cat lebt diese Ästhetik voll und ganz aus. In einem kürzlich geführten Interview mit ELLE UK gestand sie ihre Vorliebe für übertrieben geschminkte Lippen und kräftigen Lippenstift. Sie nannte Amanda Lepore, eine Ikone der New Yorker Transgender-Szene und Muse der Performancekunst, als eine ihrer Inspirationsquellen. Ihr Pariser Make-up wirkt somit wie eine Hommage an jene Ikonen, die Metamorphose und Exzess zu einer unverwechselbaren künstlerischen Sprache gemacht haben.

Gemischte Reaktionen

Die Meinungen in den sozialen Medien gingen auseinander. Auf der einen Seite lobten Fans den „mutigen und kreativen Ansatz“. Auf der anderen Seite kritisierten einige Internetnutzer den „verschmierten“ Lippenstift, hielten das Ergebnis für „zu übertrieben“ und sahen darin vor allem „Clown-Make-up“. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir weder den Körper noch das Aussehen einer Frau – oder irgendjemandes – beurteilen, und dass der Status einer Person des öffentlichen Lebens nicht dazu berechtigt, das Aussehen anderer zu beurteilen: Jeder hat das Recht, sich so zu kleiden und zu schminken, wie er möchte.

Mit diesem Make-up-Look unterstreicht Doja Cat ihren Status als eigenwillige Künstlerin, die Konventionen lieber hinterfragt, als ihnen zu folgen. Fest steht: Ihr Pariser Look hat einmal mehr für Furore gesorgt. Ein Beweis dafür, dass das Gesicht für Doja Cat in erster Linie ein Spielplatz und ein Ausdrucksmittel ist.

