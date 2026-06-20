Die 40-jährige Irina Shayk setzt auf eine minimalistische Silhouette.

Das russische Model Irina Shayk setzt mit ihrem Stil weiterhin Maßstäbe. Auf Instagram teilte sie eine Reihe minimalistischer Fotos im Editorial-Stil, auf denen ein Kleidungsstück besonders hervorsticht: eine Lederhose. Dieser Post bestätigt einmal mehr ihren makellosen Modegeschmack.

Lederhose mit Trompe-l'œil-Detail

Im Mittelpunkt dieses Looks: eine lässige, weit geschnittene schwarze Lederhose, die tief auf der Hüfte sitzt. Ihr besonderes Merkmal ist der Trompe-l’œil-Effekt an der Taille. Der obere Teil imitiert den Bund einer dunkelgrauen Jeans, komplett mit Gürtelschlaufen und silbernen Metalldetails, bevor er in geschmeidiges, fließendes Mattleder übergeht. Dieses Detail, das die Welten von Denim und Leder vereint, macht dieses Kleidungsstück zum Highlight des Outfits.

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Eine minimalistische und redaktionelle Ästhetik

Auf dem Balkon ihrer Wohnung, an eine weiße Wand gelehnt, posierte Irina Shayk in einem minimalistischen Setting, das einem Mode-Editorial würdig gewesen wäre. Ihr langes, braunes Haar mit Mittelscheitel und der Verzicht auf jegliche Künstlichkeit unterstreichen diesen Eindruck kontrollierter Schlichtheit.

Getreu dem Motto „Weniger ist mehr“ lässt sie das Kleidungsstück für sich sprechen und schafft so eine Atmosphäre, die gleichermaßen natürlich und raffiniert ist. Diese Veröffentlichung bestätigt Irina Shayks Status in der Modewelt. Als Muse zahlreicher Marken und regelmäßiger Gast auf den größten Laufstegen hat sie sich über die Jahre als Stilikone etabliert. Ihr Look inspiriert und fasziniert aufs Neue.

Mit dieser Lederhose, die durch ein Trompe-l’œil-Detail und ein minimalistisches Design besticht, liefert Irina Shayk erneut ein Beispiel für Stilbewusstsein. Indem sie sich auf ein einzelnes Statement-Piece und eine klare Ästhetik konzentriert, beweist sie, dass in der Mode Schlichtheit „die wirkungsvollste Form des Wagemuts“ sein kann.