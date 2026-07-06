Emily Ratajkowski sorgte in einem roten Netz-Kleid für Furore.

Das amerikanische Model, die Schauspielerin und Autorin Emily Ratajkowski hat auf Instagram erneut für Aufsehen gesorgt. Sie teilte mehrere Bilder und Videos, auf denen sie in einem roten Netzstrumpfkleid zu sehen ist.

Emily Ratajkowski entschied sich für ein spektakuläres rotes Kleid

Emily Ratajkowski teilte kürzlich auf Instagram eine Bilderserie, in der sie ein langes, leuchtend rotes Netz-Kleid mit langen Ärmeln und offenem Rücken trägt. Die Silhouette spiegelt perfekt ihren unverkennbaren Stil wider. Dazu trug sie ihr braunes Haar offen und entschied sich für ein strahlendes Make-up mit einem nudefarbenen Lippenstift.

Ein kleiner Schreckmoment wurde auf Video festgehalten.

Eines der veröffentlichten Videos zeigt einen unerwarteten Moment. Während sie vor einer sonnigen Landschaft posierte, verlor Emily Ratajkowski beinahe das Gleichgewicht. Glücklicherweise konnte sie sich schnell wieder festhalten und den Halt wiederfinden. Dieses kleine Missgeschick hielt die Internetnutzer jedoch nicht davon ab, sich auf ihren Look zu konzentrieren, der viel Aufmerksamkeit erregte.

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Internetnutzer sind begeistert

Der Beitrag wurde umgehend mit begeisterten Kommentaren überschwemmt. Viele Fans lobten Emily Ratajkowskis Schönheit und die Eleganz ihres Outfits. Innerhalb weniger Stunden nach Veröffentlichung hatte die Bildergalerie bereits fast 300.000 Likes gesammelt. Emily Ratajkowski ist sehr aktiv in den sozialen Medien und teilt regelmäßig Einblicke in ihre Looks und ihren Alltag, sehr zur Freude ihrer Follower.

Mit ihrem schicken und eleganten Look sorgte Emily Ratajkowski auf Instagram erneut für Furore. Ihr rotes Netz-Kleid begeisterte ihre Fans, die in den Kommentaren umgehend ihre Bewunderung zum Ausdruck brachten.