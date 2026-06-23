Mit 50 Jahren glänzt Ali Larter in einem schwarzen Blumenkleid auf dem roten Teppich.

Léa Michel
@alilarter / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin, Model und Produzentin Ali Larter glänzte auf dem roten Teppich. Sie sorgte für einen umwerfenden Auftritt bei einem ganz besonderen Wiedersehen: Die Besetzung von „Natürlich blond!“ traf sich in New York zum 25-jährigen Jubiläum des Films. Zu diesem Anlass wählte sie ein elegantes schwarzes Blumenkleid, das perfekt zum Motto passte.

Ein kleines schwarzes Blumenkleid

Für die Veranstaltung trug Ali Larter ein schwarzes Satin-Midikleid von Carolina Herrera. Das trägerlose Kleid mit geradem Ausschnitt und knielangem Saum zauberte eine elegante und strukturierte Silhouette, die durch ein plissiertes Oberteil und einen kleinen Schlitz im Rücken zusätzlich betont wurde. Doch die Verzierungen waren es, die alle Blicke auf sich zogen: Dutzende Paillettenblumen, eine Mischung aus grünen Blättern und rosa Blütenblättern, die bei jeder Bewegung schimmerten.

Eine Hommage an Elle Woods

Diese Wahl war ganz offensichtlich alles andere als zufällig. Mit der Entscheidung für Pink – die charakteristische Farbe von Elle Woods, der Heldin des Films – zollte Ali Larter der ikonischen Figur, verkörpert von Reese Witherspoon, auf subtile Weise Tribut. Es war eine spielerische Art, sich die Codes der Saga anzueignen und gleichzeitig das klassische kleine Schwarze neu zu interpretieren. Das Ergebnis: ein Outfit, das schick, festlich und voller Anspielungen war.

Sorgfältig ausgewählte Accessoires

Um ihren Look abzurunden, wählte Ali Larter schwarze Slingback-Pumps mit offener Zehenpartie und schmalem Knöchelriemen. Dazu kombinierte sie silberne Creolen, passende Ringe und eine weiße Clutch, die ihre milchig-weiße Maniküre aufgriff. Ihr Make-up bestand aus einem rosigen Teint, dunklem Lippenstift und betonten Augen, die das Ensemble perfekt ergänzten. Ihr langes, glattes, blondes Haar, mit Seitenscheitel gestylt, fiel ihr sanft über den Rücken.

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Eine besondere Veranstaltung zur Feier des 25-jährigen Jubiläums des Films.

Dieser Auftritt fand zu einem besonderen Zeitpunkt statt. Ali Larter traf sich mit der Originalbesetzung von „Natürlich blond“ – darunter Reese Witherspoon, Selma Blair und Jennifer Coolidge – bei einer Veranstaltung zum 25-jährigen Jubiläum des Films und der kommenden Spin-off-Serie „Elle“. Auf der Bühne griffen die Schauspielerinnen einige ihrer legendären Dialoge wieder auf. Die sonst eher zurückhaltende Ali Larter wurde zudem von ihren beiden Kindern begleitet, was bei solchen Veranstaltungen eher ungewöhnlich ist.

In einem schwarzen Blumenkleid sorgte Ali Larter bei diesem nostalgischen Wiedersehen für einen der schönsten Auftritte. Die Fans waren begeistert, die sich freuten, die gesamte Besetzung wieder vereint zu sehen.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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