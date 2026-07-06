Malia Obama legte in einem eleganten grauen Blazer einen umwerfenden Auftritt hin.

Die amerikanische Filmemacherin Malia Obama, älteste Tochter des 44. US-Präsidenten Barack Obama und Michelle Robinson-Obama, trat kürzlich in Chicago bei einer ihrer seltenen öffentlichen Veranstaltungen auf. Sie nahm zusammen mit ihrer Schwester Sasha und ihren Eltern, Barack und Michelle Obama, an der Einweihung des Obama Presidential Center teil.

Ein schickes und minimalistisches graues Ensemble

Die Veranstaltung markierte die offizielle Eröffnung des Obama Presidential Center, ein bedeutender Moment für die Familie Obama. Malia Obama wählte für diesen Anlass einen hellgrauen Blazer mit tiefem V-Ausschnitt, kombiniert mit einem dunkelgrauen Minirock. Dazu trug sie passende Pumps mit spitzer Zehenpartie und kreierte so ein besonders elegantes, monochromatisches Ensemble.

Malia Obama präsentierte sich in Sachen Schönheit mit langen, kupferfarbenen Zöpfen, die ihr Gesicht umspielten und mit Mittelscheitel gestylt waren. Ein Look, der modern und gleichzeitig lässig wirkte – ganz in ihrem Stil. Ihre Schwester Sasha entschied sich für ein weißes, schulterfreies Kleid mit Gürtel in der Taille und trug dazu große Ohrringe.

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Eine Karriere hinter der Kamera, die sich fortsetzt

Seit einigen Jahren widmet sich Malia Obama dem Filmemachen. Im Januar 2024 präsentierte sie ihren Kurzfilm „The Heart“ beim Sundance Film Festival. Der Film begleitet einen Mann, der den Verlust seiner Mutter verarbeitet, und thematisiert verlorene Gegenstände, Einsamkeit, Vergebung und Reue. Anschließend wurde der Film beim Deauville American Film Festival gezeigt, wo er als erster Film in der Geschichte des Festivals mit dem Young Spirit Award ausgezeichnet wurde. Mit ihren Projekten beschreitet die älteste Tochter von Barack und Michelle Obama ihren eigenen künstlerischen Weg, fernab des Rampenlichts, das ihre Kindheit im Weißen Haus begleitete.

Malia Obama, die man selten in der Öffentlichkeit sieht, hinterließ bei der Einweihung des Obama Presidential Center einen bleibenden Eindruck. Mit ihrem eleganten grauen Outfit und ihrer zurückhaltenden Ausstrahlung unterstrich sie ihre Vorliebe für stilvolle Silhouetten und setzte gleichzeitig ihre Karriere in der Filmbranche fernab des Medienrummels fort.