Lindsay Lohan und ihr Partner teilen Fotos, die zahlreiche Reaktionen hervorrufen.

Die amerikanische Schauspielerin Lindsay Lohan gewährte ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Familienleben. Anlässlich des 40. Geburtstags ihres Ehemanns Bader Shammas teilte sie auf Instagram eine Reihe persönlicher Fotos mit einer berührenden Botschaft. Dieser intime Beitrag fand großen Anklang bei ihren Followern, die es nicht gewohnt sind, dass sie so viel von ihrem Alltag preisgibt.

Eine zärtliche Hommage an ihren Ehemann

Zum Geburtstag ihres Mannes veröffentlichte Lindsay Lohan eine herzliche Nachricht. „Alles Gute zum Geburtstag an meinen Lieblingsmenschen. Du bist ein fantastischer Ehemann, der liebevollste Vater und der Freund, von dem jeder träumt“, schrieb die Schauspielerin. Sie dankte Bader Shammas außerdem für das gemeinsame Leben und lobte die Freude, die er ihrem Sohn jeden Tag schenkt. „Ich liebe dich unendlich“, schloss sie.

Ein seltener Einblick in ihr Familienleben

Die Veröffentlichung, bestehend aus Fotos und Videos, gewährt Einblicke in zärtliche Familienmomente zwischen dem Paar und ihrem kleinen Sohn. Auf einem der Bilder posiert Lindsay Lohan liebevoll, ihren Kopf an die Schulter ihres Mannes gelehnt. Andere Aufnahmen fangen einfach die Unschuld ihres Alltags ein. Es sind seltene Augenblicke, die Lindsay Lohan nur ungern mit anderen teilt.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Ein Leben abseits des Rampenlichts in Dubai

Der Grund für die starke Resonanz dieser Fotos liegt darin, dass Lindsay Lohan ihr Privatleben sorgsam schützt. Seit 2014 lebt sie in Dubai und hat sich dort, fernab vom Trubel Hollywoods, ein ruhigeres Leben aufgebaut. Sie spricht oft von einem „sehr normalen“ Leben in der Stadt, wo sie es schätzt, ihre Familie vor dem Medienrummel abschirmen zu können. 2022 heiratete sie den Produzenten Bader Shammas und wurde im darauffolgenden Jahr Mutter.

Die Fans waren gerührt.

Es überrascht nicht, dass dieser intime Einblick die Internetnutzer berührte. Viele lobten die Aufrichtigkeit der Botschaft und das spürbare Glück, das die Bilder ausstrahlten. Indem Lindsay Lohan in einem einzigen Post einen Teil ihres Privatlebens teilte, gewährte sie ihren Fans einen wertvollen Einblick in die Erfüllung, die sie abseits des Rampenlichts gefunden hat.

Mit dieser Liebeserklärung an ihren Ehemann unterstreicht Lindsay Lohan, wie gut sie Karriere und Familie unter einen Hut bringt. Die Schauspielerin, die sichtlich zufrieden, zeigt, dass sie in Dubai eine Art innere Ruhe gefunden hat – eine Ruhe, die sie in einem Post mit ihren Fans teilte.