„Ist das ein neues Tattoo?“: Emma Roberts sorgt in einem Spitzenoutfit für Aufsehen.

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Emma Roberts sorgte beim Revolve Festival 2026, das parallel zum Coachella-Festival (10. bis 19. April 2026) stattfand, mit einem auffälligen Spitzenoutfit für Aufsehen. Fotos von der Veranstaltung zeigten zudem ein deutlich sichtbares Tattoo an ihrem Oberschenkel, was in den sozialen Medien zahlreiche Reaktionen auslöste.

Ein Spitzenoutfit, das beim Revolve Festival besonders auffiel.

Emma Roberts besuchte das Revolve Festival am 11. April 2026 in Indio und wählte ein Outfit mit Spitze – einem Material, das oft mit Eleganz und Zartheit assoziiert wird. Ihr Look bestand aus Seidenshorts mit kontrastierenden Borten, die ein subtiles Spiel der Texturen erzeugten. Dazu kombinierte sie eine dunkle Jacke, eine übergroße Sonnenbrille und Stiefeletten. Das Ergebnis war eine Silhouette, die die Balance zwischen Raffinesse und Lässigkeit perfekt traf. Die Veranstaltung, die in der Nähe des Coachella Festivals stattfand, ist ein wichtiges jährliches Treffen für Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Modeexperten.

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Ein sichtbares Tattoo, das Reaktionen hervorruft

Bilder der Veranstaltung erregten auch wegen eines Details Aufmerksamkeit: ein Tattoo auf Emma Roberts' Oberschenkel. Laut vorliegenden Informationen lautet das Tattoo in zarter Schrift „Hold me“. Die Sichtbarkeit dieses Details löste online Kommentare aus; einige Nutzer hinterfragten dessen Aussehen oder die Tatsache, dass es bei öffentlichen Auftritten selten zu sehen ist. Emma Roberts hat mehrere bekannte Tattoos, von denen einige dezent sind und nur je nach Outfit sichtbar werden.

Ein Modeevent, das man im Rahmen von Coachella nicht verpassen sollte

Das Revolve Festival bringt jedes Jahr Persönlichkeiten aus Film, Musik und Content-Erstellung zusammen. Das Event findet am Coachella-Wochenende statt und präsentiert vielfältige Stilrichtungen, die in den sozialen Medien weite Verbreitung finden. Emma Roberts hat im Laufe der Jahre zahlreiche Looks präsentiert, die die sich wandelnden Trends der Frühlingsfestivals widerspiegeln. Die Medienpräsenz dieser Events trägt dazu bei, bestimmte Modeinspirationen einem breiten internationalen Publikum zugänglich zu machen.

Mit diesem Spitzenoutfit, das sie beim Revolve Festival 2026 präsentierte, unterstreicht Emma Roberts ihre Vorliebe für elegante Silhouetten, die perfekt zum Festivalambiente passen. Ihr Auftritt knüpft an die Stilrichtungen des Coachella-Festivals an, wo die Kleiderwahl die Trends der Saison mitprägt.