Shakira verwandelt den Copacabana-Strand in eine riesige Bühne

Am 2. Mai 2026 wurde der Copacabana-Strand in Rio de Janeiro zur größten Konzertarena der Welt. Die kolumbianische Sängerin und Songwriterin Shakira lockte zwei Millionen Menschen zu einem Gratis-Konzert, das in die Geschichte der Livemusik eingehen wird.

Ein Schwarm Drohnen zur Eröffnung der Nacht

Noch bevor der erste Ton erklang, formte eine Drohnenshow über der Menge die Silhouette eines Wolfes – eine direkte Anspielung auf ihren Song „She Wolf“ –, während Shakira das Publikum auf Portugiesisch begrüßte und ihre Liebe zu Brasilien erklärte. Kurz nach 23 Uhr betrat sie in den brasilianischen Nationalfarben die Bühne und rief: „Brasilien, ich liebe dich! Es ist magisch, zu wissen, dass wir hier sind, Millionen von Seelen vereint, bereit zu singen, zu tanzen und uns berühren zu lassen.“

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Fast 30 Lieder in drei Stunden

Shakira eröffnete ihr Konzert mit „La Fuerte“, der ersten Single ihres 2024 erschienenen Albums „Las Mujeres Ya No Lloran“, bevor sie ein Set von fast 30 Songs präsentierte, unterbrochen von Videoeinspielern und zehn Kostümwechseln. Auf der Setlist standen unter anderem „Hips Don't Lie“, „La Tortura“, „Waka Waka“, „TQG“, „Chantaje“, „La Bicicleta“ und „Whenever, Wherever“ – eine Reise durch mehr als zwanzig Jahre ihrer Karriere, die das Publikum von Anfang bis Ende begeisterte.

Überraschungsgäste aus Brasilien

Der Abend bot ein hochkarätiges Programm mit prominenten Gästen: der brasilianischen Singer-Songwriterin Anitta für ein Funk-Duett sowie den brasilianischen Musiklegenden Caetano Veloso und Maria Bethânia, deren Auftritte beim Publikum Begeisterung auslösten. Diese Darbietungen unterstrichen die tiefe Verbundenheit Shakiras mit Brasilien, einem Land, das sie seit ihrem 18. Lebensjahr regelmäßig besucht.

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„Ich war 18 Jahre alt und träumte davon, für Sie zu singen.“

Während des Konzerts wandte sich Shakira direkt an das Publikum und erinnerte sich an ihren ersten Besuch in Brasilien: „Ich kam mit 18 hierher und träumte davon, für euch zu singen. Und jetzt seht euch das an. Das Leben ist Magie.“ Sie richtete auch eine Botschaft der Stärke an die Frauen im Publikum: „Jedes Mal, wenn eine Frau hinfällt, steht sie ein bisschen weiser wieder auf.“ – Eine Aussage, die bei den zwei Millionen Zuschauern eine Welle der Rührung auslöste.

Ein Rekord im Einklang mit einer Tradition

Das Konzert ist Teil des Festivals „Todo Mundo no Rio“, einer Initiative der Stadt Rio de Janeiro, die kostenlose internationale Konzerte am Copacabana-Strand bietet. Madonna begründete diese Tradition 2024 vor 1,6 Millionen Zuschauern, Lady Gaga folgte 2025 mit 2,1 Millionen Besuchern. Rios Bürgermeister Eduardo Cavaliere verkündete den Rekord offiziell auf X (ehemals Twitter): „Die Wölfin hat in Rio Geschichte geschrieben.“

Eine Tournee, die bereits in die Rekordbücher eingegangen ist

Mit über 90 Millionen verkauften Tonträgern, vier Grammy Awards und fünfzehn Latin Grammy Awards genießt Shakira in Brasilien, wo sie seit Jahrzehnten auftritt, beispiellose Popularität. Ihre „Las Mujeres Ya No Lloran“-Tournee sicherte ihr bereits einen Guinness-Weltrekord als umsatzstärkste Tournee eines lateinamerikanischen Künstlers. Das Konzert in Copacabana bildete den Höhepunkt einer Reihe historischer Auftritte – nach einem Gratis-Konzert vor 400.000 Menschen auf dem Zócalo in Mexiko-Stadt Anfang des Jahres.

Zwei Millionen Menschen, ein Drohnenschwarm, drei Stunden Musik und eine Liebesbotschaft an Brasilien – Shakira verwandelte die Copacabana in weit mehr als nur einen Strand. Eine gigantische Bühne, ein kollektives Erlebnis und ein Abend, der allen, die dabei waren, noch lange in Erinnerung bleiben wird.