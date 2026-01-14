„Eine Göttin“: Diese Sängerin beeindruckt mit ihrer Figur auf dem roten Teppich.

Auf dem roten Teppich der Golden Globes 2026 verzauberte Lisa, ein Ikone der südkoreanischen K-Pop-Girlgroup Blackpink, die Welt erneut. In einer prachtvollen Kreation von Jacquemus verkörperte die Sängerin perfekt den Geist von „Dark“, einer Mischung aus Kühnheit, Anmut und Modernität.

Eine Vision von Stil: die Kühnheit von Jacquemus

Für die diesjährigen Golden Globes wählte Lisa ein Kleid aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 von Jacquemus. Der französische Designer entwarf für sie eine Silhouette, die geheimnisvoll und fließend zugleich war: ein zart drapiertes, transparentes Oberteil, Fledermausärmel und Stoffbahnen mit einer luftig-leichten Bewegung. Dieses Zusammenspiel von Struktur und Leichtigkeit verlieh dem Outfit eine skulpturale Anmutung.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von LISA (@lalalalisa_m)

„Dunkle Eleganz“, eine vollendete Ästhetik

Lisas Look verkörpert perfekt den Trend der „dunklen Eleganz“, der die Mode der letzten beiden Saisons dominiert hat. Dieser Stil, inspiriert von einer neu interpretierten viktorianischen Eleganz, vereint hauchzarte Stoffe, anmutige Linien und theatralische Details. Fließende Ärmel und kaskadenartige Fransen verleihen dem Outfit eine dramatische Note, während die dunklen Farbtöne den Teint der Sängerin wunderbar unterstreichen.

Schlichte Schönheit, ein Symbol des Selbstvertrauens

In Sachen Schönheit setzte Lisa auf raffinierte Schlichtheit: natürlich offenes Haar, perfekt geformte Augenbrauen, betonte Augen und glänzende Lippen. Ihre dunkle Perlenkette rundete den Look ab und erzeugte die Illusion eines hohen Ausschnitts, was die königliche Ausstrahlung des Ensembles unterstrich. Mehr als nur ein modisches Statement – es war ein Ausdruck von Selbstbewusstsein und Eleganz, der Lisas Status als wahre Göttin des roten Teppichs festigte.

Lisa hat im Handumdrehen die Essenz moderner Mode neu definiert. Mit dieser Silhouette von Jacquemus beweist der Blackpink-Star, dass sie die Kunst beherrscht, Stärke, Subtilität und Geheimnis zu vereinen. Die Golden Globes 2026 werden als der Moment in Erinnerung bleiben, in dem die Sängerin den roten Teppich in eine Haute-Couture-Bühne verwandelte – und ihren Status als globale Stilikone festigte.