Search here...

„Eine Göttin“: Diese Sängerin beeindruckt mit ihrer Figur auf dem roten Teppich.

Léa Michel
@lalalalisa_m/Instagram

Auf dem roten Teppich der Golden Globes 2026 verzauberte Lisa, ein Ikone der südkoreanischen K-Pop-Girlgroup Blackpink, die Welt erneut. In einer prachtvollen Kreation von Jacquemus verkörperte die Sängerin perfekt den Geist von „Dark“, einer Mischung aus Kühnheit, Anmut und Modernität.

Eine Vision von Stil: die Kühnheit von Jacquemus

Für die diesjährigen Golden Globes wählte Lisa ein Kleid aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 von Jacquemus. Der französische Designer entwarf für sie eine Silhouette, die geheimnisvoll und fließend zugleich war: ein zart drapiertes, transparentes Oberteil, Fledermausärmel und Stoffbahnen mit einer luftig-leichten Bewegung. Dieses Zusammenspiel von Struktur und Leichtigkeit verlieh dem Outfit eine skulpturale Anmutung.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von LISA (@lalalalisa_m)

„Dunkle Eleganz“, eine vollendete Ästhetik

Lisas Look verkörpert perfekt den Trend der „dunklen Eleganz“, der die Mode der letzten beiden Saisons dominiert hat. Dieser Stil, inspiriert von einer neu interpretierten viktorianischen Eleganz, vereint hauchzarte Stoffe, anmutige Linien und theatralische Details. Fließende Ärmel und kaskadenartige Fransen verleihen dem Outfit eine dramatische Note, während die dunklen Farbtöne den Teint der Sängerin wunderbar unterstreichen.

Schlichte Schönheit, ein Symbol des Selbstvertrauens

In Sachen Schönheit setzte Lisa auf raffinierte Schlichtheit: natürlich offenes Haar, perfekt geformte Augenbrauen, betonte Augen und glänzende Lippen. Ihre dunkle Perlenkette rundete den Look ab und erzeugte die Illusion eines hohen Ausschnitts, was die königliche Ausstrahlung des Ensembles unterstrich. Mehr als nur ein modisches Statement – es war ein Ausdruck von Selbstbewusstsein und Eleganz, der Lisas Status als wahre Göttin des roten Teppichs festigte.

Lisa hat im Handumdrehen die Essenz moderner Mode neu definiert. Mit dieser Silhouette von Jacquemus beweist der Blackpink-Star, dass sie die Kunst beherrscht, Stärke, Subtilität und Geheimnis zu vereinen. Die Golden Globes 2026 werden als der Moment in Erinnerung bleiben, in dem die Sängerin den roten Teppich in eine Haute-Couture-Bühne verwandelte – und ihren Status als globale Stilikone festigte.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Vor den Australian Open sorgt dieser Tennisspieler für Furore.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vor den Australian Open sorgt dieser Tennisspieler für Furore.

Die Australian Open 2026 (18. Januar bis 1. Februar) rücken immer näher und Amanda Anisimova zieht viel Aufmerksamkeit...

Sie entthront Scarlett Johansson und wird zur umsatzstärksten Schauspielerin aller Zeiten.

Zoe Saldaña hat einen Meilenstein erreicht: Die Schauspielerin, die Neytiri und Gamora verkörperte, ist nun die umsatzstärkste Schauspielerin...

„Großartig“: Sharon Stone, 67, sorgt mit einem atemberaubenden Look für Furore.

Sharon Stone sorgte kürzlich bei den Astra Awards in Beverly Hills für einen beeindruckenden Auftritt. Die mit dem...

Mit der Enthüllung, dass sie eine Beziehung mit einer Frau führt, schockiert dieses thailändische Idol ihre Fans.

In Thailand, wie auch anderswo in Asien, sind die Liebesbeziehungen von Idolen (oder „Idols“, wie sie in Japan...

„So elegant“: Jennifer Lawrence zieht in einem gewagten Kleid alle Blicke auf sich.

Jennifer Lawrence beherrscht die Kunst des perfekten Auftritts auf dem roten Teppich wie kaum eine andere Schauspielerin ihrer...

In einem roten Kleid zeigt Jennifer Lopez ihre "Showgirl"-Seite.

In einem roten Kleid zeigt Jennifer Lopez ihre Showgirl-Seite und liefert einen der spektakulärsten Looks des Vor-Golden-Globes-Wochenendes 2026....

© 2025 The Body Optimist