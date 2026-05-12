Justin Timberlake würdigt Jessica Biel zum Muttertag mit seltenen Familienfotos.

Fabienne Ba.
@jessicabiel / Instagram

Der amerikanische Sänger Justin Timberlake veröffentlicht selten Familienfotos. Am 10. Mai, dem Muttertag in den USA, machte er eine Ausnahme – und der ebenso schlichte wie berührende Beitrag erregte sofort Aufmerksamkeit.

"Die großartigsten Frauen, die ich kenne"

Mit diesen Worten kommentierte Justin Timberlake seinen Instagram-Post: „Die großartigsten Frauen, die ich kenne. Alles Gute zum Muttertag.“ Eine schlichte und herzliche Hommage, die er gleichzeitig seiner Frau, der amerikanischen Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Jessica Biel, und seiner Mutter Lynn widmete – zwei Frauen, die er in einem einzigen Post mit drei bisher unveröffentlichten Fotos vereinte.

Das Fotokarussell zeigte unter anderem ein Bild von Justin Timberlake und Jessica Biel mit ihren beiden Söhnen Silas (11) und Phineas (6) – eine seltene Familienaufnahme. Ein Selfie des Paares rundete den Beitrag ab, ebenso wie ein Archivfoto von Justin und seiner Mutter Lynn aus dem Jahr 1997. Diese Reise in die Vergangenheit, zwischen Gegenwart und Vergangenheit, fand bei seinen Followern sofort Anklang.

Lynn Timberlake antwortet in den Kommentaren

Die Mutter der Sängerin antwortete prompt in den Kommentaren: „Ach, wie süß! Das freut mich sehr! Deine Mutter und Si und Phins Oma Lynn zu sein, ist die größte Freude meines Lebens! Ich liebe euch alle von ganzem Herzen und bin so dankbar, euch in meinem Leben zu haben!“ Eine ebenso herzliche Antwort wie der Beitrag selbst – und eine, die das Ganze einfach unwiderstehlich machte.

Ein Beitrag, der Gerüchte über eine Ehekrise thematisiert.

Dieser Beitrag erscheint in einem besonderen Kontext. Gerüchte über Spannungen zwischen dem Paar kursierten im April 2026, nachdem Bilder von Justin Timberlakes Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer im Jahr 2024 veröffentlicht worden waren. Das Medienportal Page Six berichtete, Jessica Biel habe ihm ein Ultimatum gestellt, da sie es „genug davon hatte, öffentlich bloßgestellt zu werden“ .

Ein Paar, das sich regelmäßig gegenseitig feiert.

Justin Timberlake und Jessica Biel zeigen ihre Zuneigung füreinander regelmäßig in den sozialen Medien. Im vergangenen Februar schrieb Jessica Biel zu Timberlakes 45. Geburtstag: „Alles Gute zum 45. Geburtstag an ein echtes Original. Ich liebe dich, Baby.“ In einem Interview mit Extra verriet sie außerdem, dass sie ihm eine richtige Party schmeißen wollte: „Wir haben das Haus mit Blumen geschmückt, die Kinder haben Karten gebastelt und wir haben mit Freunden zu Abend gegessen. Es war perfekt.“ Diese Momente sind zwar eher unauffällig, zeichnen aber trotz des Medienrummels das Bild einer starken Bindung.

Drei Fotos, ein paar Worte und die herzliche Reaktion einer Mutter in den Kommentaren – Justin Timberlake feierte den Muttertag auf seine Weise: schlicht, aufrichtig und mit Bildern, die er selten privat hält. Die Botschaft war klar, ohne ausgesprochen werden zu müssen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
Mit ihrem Look im Stil der 2000er-Jahre zieht Sydney Sweeney die Blicke auf sich.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mit ihrem Look im Stil der 2000er-Jahre zieht Sydney Sweeney die Blicke auf sich.

Wer die neue Staffel von „Euphoria“ schaut, hat sicher schon den Look bemerkt, der in den letzten Tagen...

Mit 47 Jahren strahlt Kate Hudson auf dem roten Teppich in einem safranfarbenen Kleid.

Es gibt Farben, die den Frühling besser ankündigen als jede Blume. Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Kate Hudson...

„Es steht ihr überhaupt nicht“: Halseys funkelndes Kleid spaltet die Internetnutzer.

Auf dem roten Teppich werden manche Auftritte allseits gefeiert, andere hingegen entfachen Diskussionen. Halseys Look bei der Gold...

„Eine indische Schönheit“: Diese ehemalige Miss World sorgt in einem elfenbeinfarbenen Kleid für Furore.

Wenn Priyanka Chopra über den roten Teppich schreitet, erwartet man einen unvergesslichen Fashion-Moment. Und bei der Gold Gala...

"Wunderschön": Mit 68 Jahren präsentiert Andie MacDowell ihre neue Frisur ganz ungefiltert.

Ihre silbernen Locken sind zu einem der bekanntesten Schönheitsmerkmale Hollywoods geworden. Doch Andie MacDowell überraschte alle mit einer...

In einem spektakulären Kleid zieht diese Sportlerin auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich.

Die chinesisch-amerikanische Skirennläuferin Eileen Gu sorgte am 9. Mai 2026 bei der Gold Gala in Los Angeles für...