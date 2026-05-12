Justin Timberlake würdigt Jessica Biel zum Muttertag mit seltenen Familienfotos.

Der amerikanische Sänger Justin Timberlake veröffentlicht selten Familienfotos. Am 10. Mai, dem Muttertag in den USA, machte er eine Ausnahme – und der ebenso schlichte wie berührende Beitrag erregte sofort Aufmerksamkeit.

"Die großartigsten Frauen, die ich kenne"

Mit diesen Worten kommentierte Justin Timberlake seinen Instagram-Post: „Die großartigsten Frauen, die ich kenne. Alles Gute zum Muttertag.“ Eine schlichte und herzliche Hommage, die er gleichzeitig seiner Frau, der amerikanischen Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Jessica Biel, und seiner Mutter Lynn widmete – zwei Frauen, die er in einem einzigen Post mit drei bisher unveröffentlichten Fotos vereinte.

Das Fotokarussell zeigte unter anderem ein Bild von Justin Timberlake und Jessica Biel mit ihren beiden Söhnen Silas (11) und Phineas (6) – eine seltene Familienaufnahme. Ein Selfie des Paares rundete den Beitrag ab, ebenso wie ein Archivfoto von Justin und seiner Mutter Lynn aus dem Jahr 1997. Diese Reise in die Vergangenheit, zwischen Gegenwart und Vergangenheit, fand bei seinen Followern sofort Anklang.

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Lynn Timberlake antwortet in den Kommentaren

Die Mutter der Sängerin antwortete prompt in den Kommentaren: „Ach, wie süß! Das freut mich sehr! Deine Mutter und Si und Phins Oma Lynn zu sein, ist die größte Freude meines Lebens! Ich liebe euch alle von ganzem Herzen und bin so dankbar, euch in meinem Leben zu haben!“ Eine ebenso herzliche Antwort wie der Beitrag selbst – und eine, die das Ganze einfach unwiderstehlich machte.

Ein Beitrag, der Gerüchte über eine Ehekrise thematisiert.

Dieser Beitrag erscheint in einem besonderen Kontext. Gerüchte über Spannungen zwischen dem Paar kursierten im April 2026, nachdem Bilder von Justin Timberlakes Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer im Jahr 2024 veröffentlicht worden waren. Das Medienportal Page Six berichtete, Jessica Biel habe ihm ein Ultimatum gestellt, da sie es „genug davon hatte, öffentlich bloßgestellt zu werden“ .

Ein Paar, das sich regelmäßig gegenseitig feiert.

Justin Timberlake und Jessica Biel zeigen ihre Zuneigung füreinander regelmäßig in den sozialen Medien. Im vergangenen Februar schrieb Jessica Biel zu Timberlakes 45. Geburtstag: „Alles Gute zum 45. Geburtstag an ein echtes Original. Ich liebe dich, Baby.“ In einem Interview mit Extra verriet sie außerdem, dass sie ihm eine richtige Party schmeißen wollte: „Wir haben das Haus mit Blumen geschmückt, die Kinder haben Karten gebastelt und wir haben mit Freunden zu Abend gegessen. Es war perfekt.“ Diese Momente sind zwar eher unauffällig, zeichnen aber trotz des Medienrummels das Bild einer starken Bindung.

Drei Fotos, ein paar Worte und die herzliche Reaktion einer Mutter in den Kommentaren – Justin Timberlake feierte den Muttertag auf seine Weise: schlicht, aufrichtig und mit Bildern, die er selten privat hält. Die Botschaft war klar, ohne ausgesprochen werden zu müssen.