Sie ist 29 Jahre alt und dank ihres einzigartigen Unternehmens bereits Milliardärin geworden.

Die Brasilianerin Luana Lopes Lara schrieb mit nur 29 Jahren Geschichte, indem sie laut Forbes-Magazin zur jüngsten Selfmade-Milliardärin wurde. Als Mitgründerin von Kalshi, einer legalen Online-Wettplattform, verkörpert sie eine neue Generation innovativer Unternehmerinnen.

Vom klassischen Tanz zum MIT: eine außergewöhnliche Reise

Luana Lopes Lara wurde in Brasilien in eine Familie mit bescheidenen Verhältnissen geboren – ihre Mutter war Mathematiklehrerin, ihr Vater Ingenieur. Zunächst strebte sie eine Karriere als professionelle Ballerina in Österreich an. Dann schlug sie einen anderen Weg ein und schrieb sich am renommierten MIT (Massachusetts Institute of Technology, einer amerikanischen Forschungseinrichtung und Universität mit Schwerpunkt auf Naturwissenschaften und Technologie) ein, wo sie ihren späteren Geschäftspartner Tarek Mansour kennenlernte. Gemeinsam absolvierten sie ein Trading-Praktikum in New York – eine Erfahrung, die sie zu Kalshi inspirierte: einer Plattform für juristische Prognosen realer Ereignisse.

Kalshi: Legales Wetten auf aktuelle Ereignisse

Kalshi wurde 2021 gegründet und ermöglicht Nutzern Wetten auf reale Ereignisse – Wetter, Wahlen, Oscar-Verleihungen – über eine von der CFTC (Commodity Futures Trading Commission) regulierte Infrastruktur. Innerhalb weniger Monate erlebte die Plattform ein explosionsartiges Wachstum: Das Handelsvolumen verfünffachte sich, und die Bewertung erreichte 11 Milliarden US-Dollar. Luana und Tarek besitzen jeweils 12 % des Unternehmens, was einem geschätzten Vermögen von 1,3 Milliarden US-Dollar entspricht.

Ein Erfolg ohne Erbe oder Netzwerke

Luana Lopes Lara verfügte weder über Startkapital noch über ein privilegiertes Netzwerk. Aus einfachen Verhältnissen stammend, ebnete sie sich ihren Weg durch Leistung, Innovation und Visionen. Kalshi revolutioniert die Welt der Prognosemärkte, indem es diese für die breite Öffentlichkeit zugänglich macht, wo sie einst einer Finanzelite vorbehalten waren. Der Erfolg der Plattform beschleunigte sich insbesondere nach den US-Wahlen, die einen sprunghaften Anstieg der Registrierungen auslösten.

Eine prägende Figur ihrer Generation, ein Symbol für eine inklusivere Technologiebranche.

Im Jahr 2025 schafft es Luana auf die Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt und lässt dabei Ikonen wie die amerikanische Ingenieurin Lucy Guo (Scale AI) und sogar die Sängerin Taylor Swift hinter sich. Mit Kalshi, zwei Millionen Nutzern und Transaktionen in Milliardenhöhe wird sie zum Vorbild für eine ganze Generation von Frauen in der Tech-Branche. Ihr Weg – von der Tanzbühne bis in die höchsten Kreise der Finanzwelt – verkörpert eine neue unternehmerische Vision, die sich deutlich von den traditionellen Maßstäben des überkommenen Kapitalismus abhebt.

Luana Lopes Laras Karriere verdeutlicht eindrucksvoll, dass Wagemut, Neugier und Beharrlichkeit die Regeln des Erfolgs neu definieren können, selbst in traditionell abgeschotteten Branchen. Indem sie Kalshi an der Schnittstelle von Technologie, Finanzen und Regulierung aufbaute, schuf Luana Lopes Lara nicht nur ein Milliardenunternehmen, sondern ebnete auch den Weg für eine neue, zugänglichere und inklusivere Art des Wirtschaftens.