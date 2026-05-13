Sandra Bullock feiert den Muttertag mit einem rührenden Erinnerungsfoto ihrer Kinder

Die deutsch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin und Drehbuchautorin Sandra Bullock schützt ihr Familienleben mit großem Eifer. Am 10. Mai, dem Muttertag in den USA, machte sie eine Ausnahme und teilte ein seltenes Foto aus ihrer Kindheit mit ihren beiden Kindern – ein ebenso intimer wie berührender Beitrag, der Millionen von Menschen bewegte.

„Eine Ehre fürs Leben“

In der Bildunterschrift ihres Instagram-Posts schrieb Sandra Bullock: „An alle Mütter, egal wie ihr Mutter geworden seid: Alles Gute zum Muttertag! Wir alle sind durch diese einmalige Ehre miteinander verbunden.“ Schlichte Worte, die alles sagten – und die besonders stark berührten, da sie von einer Frau stammten, die sich für eine Adoption entschieden hatte, um ihre Familie zu gründen.

Unter den geteilten Fotos befand sich auch ein bisher unveröffentlichtes Bild von Sandra Bullock, die in den Himmel blickt, während ihre beiden Kinder, jüngere Versionen ihrer selbst in Halloween-Kostümen, auf ihrem Schoß sitzen. Louis ist mittlerweile 16 und Laila 11 Jahre alt – beide wurden von der Schauspielerin, die damals in ihren Vierzigern war, adoptiert. Sie hat sie stets sorgsam vor dem Rampenlicht der Medien geschützt. Dieser seltene Schnappschuss berührte ihre Follower sofort.

Eine Hommage an seine verstorbene Mutter

Der Beitrag enthielt außerdem ein Foto von Sandra Bullock im Gespräch mit ihrer verstorbenen Mutter Helga Meyer sowie eine Kindheitsaufnahme von ihr im Schnee mit ihrer Schwester Gesine, beide im Arm ihrer Mutter. Die Bildunterschrift schloss mit den Worten: „Mama und Oma, danke, dass ihr mir so viel beigebracht habt. Wir vermissen euch ❤️ Entschuldigt, dass ich so ein kleiner Frechdachs war.“ Eine liebevolle Selbstironie, die ihren Followern ein Lächeln ins Gesicht zauberte.

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„Sei nicht wie ich“ – der letzte Ratschlag seiner Mutter.

Sandra Bullock teilte mit People einen der bewegendsten Momente ihrer Beziehung zu ihrer Mutter: „ Kurz vor dem Tod meiner Mutter gab es einen Moment an ihrem Bett, in dem ich verschlossen war und gegen die Tränen ankämpfte. Da sagte sie nur: ‚Sei nicht wie ich.‘ In diesem Moment wurde mir ein großer Teil unseres gemeinsamen Lebens klar. Sie wollte nicht, dass ich mein Leben verschlossen verbringe und Angst vor Gefühlen habe.“ Diese Verbundenheit spiegelt sich in jedem Foto dieses Beitrags wider – eine Frau, die alles fühlt und sich dessen nicht mehr schämt.

Mutter zweier adoptierter Kinder, aus freier Wahl und aus Überzeugung

Sandra Bullock hatte bereits über ihren Weg zur Mutterschaft gesprochen: „Ich weiß nicht, warum es der einzige Weg war, aber ich bin so froh, dass das Universum mich warten ließ. Obwohl ich ängstlich und ungeduldig war – und es mir sagte: Nein, du wirst das nicht so machen, wie du es dir vorstellst.“ Eine Mutterschaft, die anders verlief, aber genauso tiefgreifend – wie dieser Beitrag zum Muttertag bestätigt.

Und die Hunde auch

Kurz nach ihrem Hauptpost teilte Sandra Bullock in ihrer Instagram-Story ein Foto, das sie entspannt auf ihrem Sofa mit ihren beiden Hunden zeigt, mit der Bildunterschrift: „Und einen wunderschönen Muttertag an alle Tiermamas 🐾❤️.“ Eine letzte unbeschwerte und liebevolle Geste, ganz im Sinne der Balance zwischen Emotionalität und Humor, die ihre öffentliche Persona auszeichnet – wenn sie sich denn in der Öffentlichkeit zeigt.

Ein Schnappschuss, eine Hommage an ihre Mutter, ein Hauch von Selbstironie und ihre Hunde auf dem Sofa – Sandra Bullock feierte den Muttertag mit seltener Aufrichtigkeit, ganz sie selbst. Diskretion im Privatleben, aber tiefe Präsenz, wenn sie sich der Öffentlichkeit öffnet.