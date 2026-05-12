Zu ihrem Geburtstag lässt Sabrina Carpenter den „Messy Hair“-Trend wieder aufleben.

Léa Michel
@sabrinacarpenter / Instagram

Die amerikanische Singer-Songwriterin und Schauspielerin Sabrina Carpenter feierte am 11. Mai 2026 ihren 27. Geburtstag mit einer Reihe von Fotos auf Instagram, die sofort viral gingen. Vor einem Vintage-Bücherregal und einem knisternden Kamin posiert sie in einem lila Fransenkleid, ihre blonden Locken umrahmen ihr Gesicht. Dieser Retro-Post markiert das große Comeback eines Beauty-Trends: lässig gestyltes Haar.

Die Rückkehr von "unvollendeten" Schleifen

Sabrina Carpenter trägt normalerweise eine elegante Frisur mit ihrem charakteristischen Pony und oft gestylten Längen. Auf den Fotos ihrer Geburtstagsfeier trug sie ihr Haar jedoch natürlich lockig, leicht voluminös und fast so, als wäre sie gerade erst aufgestanden. Diese Frisur war kein Zufall und ist Teil des Trends „Messy Hair“, was so viel wie „unordentlich“ oder „ungepflegt“ bedeutet.

Dieser Schönheitstrend, der in den 1980er-Jahren aufkam und in den 2000er-Jahren ein Comeback feierte, erlebt 2026 ein starkes Comeback – angetrieben von einer neuen Generation, die Natürlichkeit liebt. Weit entfernt vom sogenannten perfekten Föhnstyling zelebriert der „Messy Hair“-Look die authentische Haarstruktur, lockere Locken, definierte Wellen und eine gewisse, bewusst gewählte Unvollkommenheit.

Wie trägt man unordentliche Haare?

Wer Sabrina Carpenters Frisur nachstylen möchte, braucht keinen Friseur: Der lässige Look lebt von einem natürlich lockeren und entspannten Haarstyling. Mit wenigen Handgriffen gelingt das perfekte Ergebnis.

  • Um die natürliche Haarstruktur zu erhalten, empfiehlt sich Lufttrocknen oder die Verwendung eines Diffusors.
  • Anschließend einen leichten Styling-Mousse oder ein Texturspray auftragen, um Volumen und Bewegung zu erzeugen.
  • Zum Schluss die Haarlängen sanft mit den Fingern statt mit einem Kamm durchkneten.

Ziel ist es, eine bewusst natürliche Frisur mit einem perfekt inszenierten, spontanen Effekt zu erzielen.

Mit ihrem Geburtstags-Look zelebriert Sabrina Carpenter die Rückkehr natürlicher Schönheit. Die Sängerin unterstreicht ihren stilistischen Einfluss, indem sie einen Trend wiederbelebt, der Texturen, Materialien und Authentizität feiert.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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