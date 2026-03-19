Gwyneth Paltrows Outfit, das als „einschränkend“ gilt, spaltet die Internetnutzer.

Léa Michel
@gwynethpaltrow / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin und Sängerin Gwyneth Paltrow feierte bei den Oscars 2026 ein sehr auffälliges Comeback mit einem spektakulären weißen Kleid… das aber auch als „sehr einschränkend“ empfunden wurde und die Internetnutzer völlig spaltete.

Ein spektakuläres Kleid, das als „unpraktisch“ gilt

Für ihren ersten Oscar-Auftritt seit elf Jahren wählte die Schauspielerin aus „Marty Supreme“ ein langes, weißes Säulenkleid mit einem auffälligen Schlitz an den Seiten. Von vorn wirkte das Kleid minimalistisch, doch sobald sie sich umdrehte, kamen große, mit Kristallen besetzte Netzeinsätze zum Vorschein, die wie ein innerer Catsuit aussahen und ihre gesamte Seite entblößten.

In einem „Vorbereitungsvideo“, das auf dem YouTube-Kanal von Goop veröffentlicht wurde, vertraute Gwyneth ihrer Tochter Apple an, dass sie buchstäblich in das Kleid „eingenäht“ werden musste und dass der darunter getragene Jumpsuit sie einfach daran hinderte, auf die Toilette zu gehen: Sie erklärte, dass sie „während der gesamten Zeremonie nicht urinieren konnte“ .

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Ein Outfit, das online für Diskussionen sorgte.

In den sozialen Medien brachen schnell Reaktionen aus. Auf der einen Seite lobten viele Gwyneth Paltrows Kühnheit und ihren Stil und bezeichneten das Kleid als „sublim“, „ultramodern“ und „perfekt für ihr großes Comeback auf dem roten Teppich“.

Andererseits kritisierten viele Internetnutzer das Outfit als „zu kompliziert“ und „unrealistisch“. Einige beschrieben es als „unbequem“, andere zeigten sich schockiert darüber, dass ein Kleid an den Körper genäht werden müsse und den Toilettengang behindere. Mehrere Kommentare prangerten zudem eine Mode an, die „vom Alltag abgekoppelt“ sei und bei der Spektakel wichtiger sei als Komfort und Bewegungsfreiheit.

Kurz gesagt: Bei den Actor Awards 2026 sorgte Gwyneth Paltrow mit ihrem schwarzen Kleid für großes Aufsehen. Mit dieser weißen Silhouette mit Seitenschlitzen unterstreicht sie ihren eher theatralischen Stil, selbst wenn dies extreme Einschränkungen mit sich bringt … und eine hitzige Debatte über die Grenze zwischen Haute Couture und minimalistischer Bequemlichkeit auslöst.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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