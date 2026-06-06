Selena Gomez überrascht Internetnutzer mit einer neuen Haarfarbe

Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez überraschte ihre Follower mit einer brandneuen Haarfarbe, die sie in einem Post aus London, wo sie sich derzeit für Dreharbeiten aufhält, präsentierte. Die Veränderung blieb nicht unbemerkt.

Eine überraschende Haarverwandlung

Am 2. Juni postete Selena Gomez auf Instagram eine Reihe von Fotos von ihrer Londonreise. Gegen Ende der Bilderserie ließ sie die lang erwartete Überraschung durchblicken: Auf einem Selfie, auf dem sie im Schneidersitz auf einem Bett saß, hatte sie ihre gewohnte braune Haarfarbe gegen leuchtend kupferrote Locken getauscht. Ein kurzes Video vor einem Spiegel bestätigte diese „Metamorphose“.

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Vermutlich eine Perücke für eine Rolle

Diese Veränderung mag überraschend erscheinen, lässt sich aber durch die Dreharbeiten zu einer Serie erklären. Selena Gomez befindet sich derzeit in London für die sechste Staffel von „Only Murders in the Building“. „Es passieren verrückte Dinge“, kommentierte sie das Foto und bezog sich damit auf die Serie und ihre Bewunderung für die britische Hauptstadt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich bei den roten Haaren um eine Perücke handelt, die sie für ihre Rolle trägt.

Die Fans waren begeistert

Was auch immer der Grund war, das Ergebnis begeisterte Selena Gomez' Community. In den Kommentaren überschütteten ihre Follower den Blog mit enthusiastischen Reaktionen, viele lobten den Kupferton, der ihr ihrer Meinung nach „perfekt steht“. Zwischen Herzchen und bewundernden Nachrichten löste der Post schnell eine Welle von Komplimenten aus.

Dreharbeiten zur 6. Staffel in London

Diese Veränderung erfolgt inmitten der vielen Neuigkeiten rund um die erfolgreiche Hulu-Comedyserie mit Selena Gomez neben den Komikern Steve Martin und Martin Short. Die sechste Staffel wurde nach dem Finale der fünften Staffel im Oktober 2025 bestätigt. Neu ist, dass ein Teil der Handlung nun in London spielt, wohin Cast und Crew umgezogen sind. Selena Gomez macht kein Geheimnis aus ihrer engen Freundschaft zu ihren Kollegen, die sie kürzlich als ihre „Lieblingstypen“ bezeichnete.

Mit ihren unerwartet roten Haaren beweist Selena Gomez einmal mehr ihre Vorliebe für Verwandlungen und ihr Talent, die Fans zu überraschen. Indem sie Andeutungen auf ihre kommende Rolle macht und ihren Fans die Vorfreude auf die neue Staffel von „Only Murders in the Building“ weiter anheizt, hält sie die Spannung hoch.