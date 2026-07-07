In einem weißen Body präsentiert Model Irina Shayk einen "gewagten" Look

Das russische Model Irina Shayk teilte auf Instagram Bilder einer neuen Modekampagne und präsentierte sich in einem weißen Body und sonnengeküsster Ästhetik. Die sommerlichen Aufnahmen, eine Mischung aus Luxus und maritimem Flair, begeisterten ihre Follower sofort.

Ein weißer Body und eine sonnengeküsste Ästhetik

Im Zentrum dieser Kampagne steht ein markantes Kleidungsstück: ein weißer Body mit tiefem Ausschnitt, der Schlichtheit und Kontrast betont. Irina Shayk kombinierte ihn mit einer großen schwarzen Sonnenbrille und scharlachrotem Lippenstift, was dem Look einen lebendigen Farbtupfer verlieh. In ihren Outdoor-Aufnahmen strahlt Irina Shayk eine gleichermaßen zurückhaltende wie selbstbewusste Ausstrahlung aus – ganz im Sinne ihres minimalistischen und grafischen Stils. Ein Auftritt, der erwartungsgemäß für Furore sorgte.

Über die Kleidung selbst hinaus erzeugt diese Kampagne eine ganz besondere Atmosphäre. Zwischen Küstenlandschaften und eleganten Outfits kultiviert das Shooting eine stilvolle Ästhetik, wie sie für große Modekampagnen typisch ist. Diese künstlerische Gestaltung unterstreicht Irina Shayks natürliche Ausstrahlung vor der Kamera und bestätigt ihren Status als gefragtes Model für Projekte dieser Art.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Irina Shayk (@irinashayk)

Eine Sommerkampagne

Diese Bilder sind Teil der Sommerkampagne von Revolve. Irina Shayk präsentiert darin verschiedene trendige Sommer-Looks. Auf einem Foto posiert sie im Freien in einem metallisch glänzenden, rückenfreien Kleid; auf einem anderen entspannt sie am Strand. Die Kollektion vereint High-End-Mode mit Küstenflair und kreiert so einen Look, der sonnig und gleichzeitig absolut edel wirkt.

Die Fans waren begeistert

Es überrascht nicht, dass der Beitrag eine Flut von Reaktionen auslöste. In den Kommentaren überschütteten Internetnutzer Irina Shayk mit Komplimenten. „Unglaublich“, „Ein großartiges Supermodel “, „Eine wahre Königin“ waren nur einige der vielen bewundernden Kommentare. All diese Reaktionen belegen die anhaltende Faszination für Irina Shayk.

Mit diesem weißen Body und der Sommerkampagne präsentiert sich Irina Shayk erneut elegant und stilvoll. Sie beweist einmal mehr ihr Stilgefühl und ihre Souveränität vor der Kamera. Ihre Fans, die ihre Looks stets mit Spannung erwarten, werden davon sicherlich begeistert sein.