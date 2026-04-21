Das Kleid und der Haarschnitt der Sängerin Christina Aguilera sorgten auf dem roten Teppich für Furore.

Die amerikanische Singer-Songwriterin Christina Aguilera kam nicht einfach nur zum Breakthrough Prize 2026, um einen Auftritt hinzulegen. Sie sorgte gleich in zweierlei Hinsicht für Aufsehen: mit einem glamourösen schwarzen Kleid und einer Frisur, die alle überraschte.

Ein Look, der von Kopf bis Fuß durchdacht ist.

Bei der 12. Breakthrough Prize-Verleihung am 18. April 2026 in Santa Monica präsentierte Christina Aguilera einen Look, der schnell zu den meistdiskutierten des Abends wurde. Die Sängerin erschien in einem schwarzen, schulterfreien Kleid mit einem strukturierten Oberteil in Lederoptik, das eine Sanduhr-Silhouette zauberte. Der Rock ging fließend in einen plissierten Drapé mit halbtransparenten Einsätzen über und bildete so einen Kontrast zum formellen Oberteil. Eine leichte Schleppe lockerte den Look auf.

Christina Aguilera erschien am Abend in Begleitung ihres Verlobten Matthew Rutler, der in einem eleganten schwarzen Anzug erschien. Gemeinsam bildeten sie eines der stilvollsten Paare bei der diesjährigen Verleihung des Breakthrough Prize, der auch als „Oscar der Wissenschaft“ bezeichnet wird.

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Accessoires, die zum schwarzen Thema passen

Christina Aguilera rundete ihr Outfit mit einer Halskette mit einem großen dunklen Stein an einer fein geflochtenen Diamantkette, einem zarten Armband und mehreren Ringen ab. Schwarze, spitze High Heels mit offener Zehenpartie vervollständigten den komplett monochromen Look, der vom ersten bis zum letzten Detail stimmig wirkte.

Die eigentliche Überraschung: der Haarschnitt

Während das Kleid zweifellos alle Blicke auf sich zog, sorgte ihr neuer Haarschnitt für die meisten Reaktionen. Christina Aguilera, bekannt für ihre langen blonden Haare, erschien mit einem kinnlangen Bob mit leicht gewellten Spitzen, der ihr Gesicht klar und fast geometrisch umrahmte. Ihr Markenzeichen: ein Mikro-Pony. Der von Hairstylist Yuichi Ishida kreierte Schnitt vereint gewagte Modernität mit raffinierter Eleganz.

Mit ihrem perfekt inszenierten, komplett schwarzen Look und einer dramatischen Haarveränderung bewies Christina Aguilera, dass sie zu überraschen weiß. Sie vereinte klassische Eleganz mit einem modernen Touch, sorgte für einen unvergesslichen Auftritt und untermauerte ihren Status als Stilikone, die sich immer wieder neu erfindet, ohne dabei jemals unbemerkt zu bleiben.