Hailey Bieber, die Mutter im Badeanzug, die die sozialen Medien im Sturm erobert

Léa Michel
@haileybieber/Instagram

Hailey Bieber startete mit Sonnenschein und Stil ins Jahr 2026. Das amerikanische Model und die Unternehmerin teilte kürzlich eine Reihe von Fotos aus ihrem tropischen Familienurlaub, die schnell die Aufmerksamkeit ihrer Fans auf sich zogen. Innerhalb weniger Stunden begeisterten die Bilder ihre Follower, die von ihren modischen Outfits fasziniert waren.

Ein Leopardenmuster-Outfit, das alle Blicke auf sich zieht

Im Mittelpunkt dieses Posts kristallisierte sich schnell ein Leoparden-Einteiler als Blickfang heraus. Das Kleid mit Cut-outs kombiniert einen tiefen, rückenfreien Ausschnitt mit einer gekreuzten Schnürung vorne, die grafische Ausschnitte am Dekolleté erzeugt. Der kurze Schnitt schmeichelt ihrer Figur und betont ihre Taille. Ganz ihrem minimalistischen Stil treu, kommentierte Hailey Bieber ihren Post lediglich mit einem simplen „Ready!“ , sodass die Bilder für sich sprechen.

Stilvolle und elegante Strand-Looks

Auf einem weiteren Foto trägt die frischgebackene Mutter ein ähnlich geschnittenes schwarzes Oberteil mit Schnürung in der Mitte und tiefem Ausschnitt. Die Details machen den Unterschied: Sie kombiniert es mit dezentem Schmuck, darunter Creolen und Diamantohrringe, die dem Outfit einen Hauch von Eleganz verleihen, ohne es zu überladen. Die gesamte Serie betont eine raffinierte Ästhetik: Lichtspiele, tropische Kulissen und enge Bildausschnitte erinnern eher an ein professionelles Fotoshooting als an ein einfaches Urlaubsfotoalbum.

Die begeisterten Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Kommentare wie „Eine stylische Mutter“ und „Wunderschön“ waren nur einige Beispiele. Ihre Fans lobten sowohl ihren Sinn für Stil als auch ihr Selbstbewusstsein.

Ob Urlaub oder nicht, Hailey Bieber bestätigt einmal mehr ihren Status als unverzichtbare Modeikone, jetzt auch als junge Mutter.

