Mit 52 Jahren trägt Heidi Klum ein Strandoutfit, das den Trend von 2026 vorwegnimmt.

Das deutsch-amerikanische Model, die Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Heidi Klum brauchte keine spektakuläre Kulisse, um Aufmerksamkeit zu erregen. Mit Blick aufs Meer, in einem roten, zweiteiligen Badeanzug mit Farbverlauf, posierte sie diese Woche für Kampagnenbilder, die einen Vorgeschmack auf den Sommer 2026 geben.

Ein roter Farbverlauf als Mittelpunkt

Der zweiteilige Badeanzug, den Heidi Klum trägt, spielt mit einem Farbverlauf aus Rot, Braun und Orange – einer warmen, sonnigen Farbpalette, die sich zu einem der wichtigsten Trends der Saison entwickelt. Sanfte Wellen im Haar, ein goldener, strahlender Teint, nudefarbene Lippen und sonnengeküsste Wangen – auf überflüssige Accessoires verzichtet sie komplett. Heidi Klum lässt den Badeanzug und das natürliche Licht für sich sprechen. Genau diese Zurückhaltung macht den Look so wirkungsvoll: Wenn alles perfekt aufeinander abgestimmt ist, ohne es zu zeigen, ist die Wirkung sofort spürbar.

Neu: Heidi Klum für Calzedonia pic.twitter.com/24lJHeLykN — Victoria's Secret News (@vsactu) 28. April 2026

Der Gradiententrend, der Schlüsselfaktor für die Küste im Jahr 2026

Der zweiteilige Badeanzug mit Farbverlauf hat sich in dieser Saison zu einem der meistkopierten Strand-Looks entwickelt. Nach Jahren, in denen Unifarben und grafische Muster dominierten, stehen nun sanfte Farbverläufe – von Rot über Braun, Koralle und Nude bis hin zu Blau und Türkis – im Mittelpunkt. Es ist ein Sonnenuntergangseffekt direkt auf der Haut, der sowohl auf dem Land (wie bei Calzedonia) als auch im Alltag perfekt wirkt.

Kurz gesagt, Heidi Klum zählt weiterhin zu den gefragtesten Persönlichkeiten für Sommerkampagnen. Es ist nicht ihr erstes Strand-Shooting dieser Art – und wie sie selbst in ihren Instagram-Stories verriet, gehört dieses Projekt mit Calzedonia zu ihren Lieblingsprojekten, da es ihr die Freiheit gibt, das Image zu verkörpern, anstatt es nur zu tragen. Ein Aspekt, der in jedem einzelnen Foto sichtbar ist.