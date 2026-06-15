Shay Mitchell lässt den Trend der Glitzerkleider in einer monochromen Version wieder aufleben.

Die kanadische Schauspielerin, Model und Produzentin Shay Mitchell hat ein Händchen dafür, Trends wiederzubeleben. Kürzlich teilte sie auf Instagram eine Reihe von Fotos, auf denen sie ein kurzes, schimmerndes Kleid in einem einzigen Rosaton trägt. Ein ausgesprochener Retro-Look, der das Paillettenkleid – in einer monochromen Version – zurückbringt.

Ein schimmerndes, einfarbiges Kleid

Im Mittelpunkt dieses Looks steht ein kurzes, pinkfarbenes Metallic-Strickkleid von Seroya. Das Kleid besticht durch einen asymmetrischen, schulterfreien Ausschnitt und lange, ausgestellte Ärmel, die der Silhouette Schwung verleihen. Der dezent schimmernde Stoff fängt das Licht ein und verleiht dem Kleid eine festliche Note. Ganz im Sinne des „Total Look“-Trends hat Shay Mitchell ihr gesamtes Outfit im gleichen Pinkton gehalten.

Ein ikonisches Accessoire

Um dieses Kleid perfekt abzurunden, wählte Shay Mitchell ein symbolträchtiges Accessoire: eine Baguette-Tasche mit pinkfarbenen Pailletten. Als wahres It-Bag-Modell der 2000er-Jahre passt sie ideal zum Retro-Look. Pinkfarbene Lackleder-Mules von Paris Texas und ein Kabinenkoffer ihrer eigenen Marke vervollständigten das Ensemble und unterstrichen das monochrome Thema.

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Der Trend zu Glitzerkleidern

Diese Wahl unterstreicht das große Comeback von Pailletten- und Metallic-Kleidern – eine sichere Wahl für Abende und festliche Anlässe. Durch die Kombination mit Ton-in-Ton-Farbschemata verleiht Shay Mitchell diesem Trend eine moderne Note. Der monochrome Look, bei dem das gesamte Outfit in einer einzigen Farbe gehalten ist, strukturiert den Look und verleiht ihm eine raffinierte Eleganz. Der Gesamteindruck passt perfekt zur Welle der 2000er-Jahre-Nostalgie, die in der aktuellen Mode so präsent ist.

Eine Schauspielerin, die gleichzeitig Unternehmerin ist

Abgesehen vom Stil unterstreicht dieser Look Shay Mitchells Doppelrolle. Die kanadische Schauspielerin, Model und Produzentin, bekannt aus „Pretty Little Liars“ und auch aus „Dollface“ und „You“, ist zudem Mitbegründerin von BÉIS, einer äußerst erfolgreichen Marke für Reiseaccessoires. Indem sie einen ihrer Koffer in ihrem Post präsentiert, beweist sie nicht nur ihren Sinn für Stil, sondern auch ihr unternehmerisches Geschick.

Mit diesem schimmernden pinkfarbenen Kleid und seiner gekonnt abgestimmten Farbpalette gelingt Shay Mitchell ein Look, der nostalgisch und gleichzeitig topaktuell ist. Dank der Anspielungen auf die 2000er-Jahre und der passenden Accessoires beweist die Schauspielerin, dass ein Paillettenkleid mehr denn je alle Blicke auf sich zieht. Es wird Fans glamouröser Abende mit Sicherheit inspirieren.