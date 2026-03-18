Die schwangere Schauspielerin zieht in einem grünen Kleid an der Seite von Margot Robbie alle Blicke auf sich.

Die schwangere australische Schauspielerin und Model Samara Weaving sorgte bei der Premiere von „Ready or Not 2: Here I Come“ mit einem grünen Kleid, das ihren Babybauch stolz zur Schau stellte, für Aufsehen.

Ein gewagt geschnittenes grünes Kleid

Bei der Vorführung am 16. März 2026 erschien Samara Weaving in einem pistaziengrünen, figurbetonten Kleid mit eckigem Ausschnitt und einem auffälligen, quadratischen Cut-out in der Taille, der ihren Babybauch selbstbewusst in Szene setzte. Die Kreation betonte die Kurven der werdenden Mutter mit eleganter Souveränität und bewies, dass Mutterschaft durchaus mit modischem Wagemut einhergehen kann. Der sanfte, moderne Grünton schmeichelte ihrem Teint und brachte ihre Figur zum Strahlen.

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Schicke Accessoires und ein "strahlender" Make-up-Look

Samara rundete ihr Outfit mit schwarzen Pumps mit spitzer Zehenpartie, einer Perlenkette, passenden Ohrhängern und einem dezenten Diamantring ab. Später trug sie dazu einen schokoladenbraunen Trenchcoat für einen mühelos eleganten Look. Ihr blondes Haar, elegant hochgesteckt mit das Gesicht umspielenden Strähnen, harmonierte perfekt mit ihrem strahlenden Make-up: rosige Wangen, glänzende pinke Lippen, grafischer Lidstrich und leuchtend rote Nägel.

Margot Robbie, die treue Freundin mit dem "Boho"-Stil

Das Event brachte zwei australische Stars zusammen: Schauspielerin und Produzentin Margot Robbie, die ihre Freundin unterstützte, trug ein lässiges Outfit im Boho-Stil: eine karamellfarbene Lederjacke über einem ärmellosen schwarzen Ballonkleid, schwarze Cowboystiefel und einen entspannten Vintage-Look. Die beiden Freundinnen strahlten Seite an Seite und bildeten ein charmantes Duo, das Schwangerschaft und mühelose Coolness perfekt vereinte.

Umstandsmode: Samara revolutioniert das Genre

Samara Weaving ist bekannt für ihre gewagten Umstandsmode-Looks – wie beispielsweise ihr kürzlich getragenes, zerrissenes schwarzes Crop-Top – und lehnt konservative Stile ab, um ihren Babybauch als ultimatives Modeaccessoire zu zelebrieren. Ihr Stylist Jordan Dorso versteht es meisterhaft, die Mutterschaft in eine Haute-Couture-Modenschau zu verwandeln.

Mit diesem grünen Kleid mit Cut-out in der Taille definiert Samara Weaving Mutterschaft neu und beweist, dass Schwangerschaft und glamouröser Auftritt auf dem roten Teppich durchaus vereinbar sind. Ein Stil, der werdende Mütter inspiriert und ihnen ein Gefühl der Freiheit schenkt.