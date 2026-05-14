Natalie Portman teilt ein Foto, und Internetnutzer bemerken ihren „Babybauch“.

Fabienne Ba.
@natalieportman / Instagram

Seit sie im April 2026 ihre dritte Schwangerschaft bekannt gab, hatte die israelisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Natalie Portman ihren wachsenden Babybauch lange Zeit geheim gehalten. Zum Muttertag, der in den USA am 10. Mai gefeiert wird, verkündete sie ihre Schwangerschaft schließlich im Grand Palais in Paris – im Beisein ihrer Mutter.

Eine Legende für seine Mutter, eine kulturelle Empfehlung

In einem Instagram-Post zum Muttertag teilte Natalie Portman das erste Foto ihres Babybauchs. Das Bild zeigt sie neben ihrer Mutter im Grand Palais in Paris; ihr Bauch ist unter einem locker sitzenden T-Shirt deutlich zu erkennen. Seit der offiziellen Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft im April war dies das erste Mal, dass die Schauspielerin ihren Bauch öffentlich präsentierte.

Zu ihrem Post widmete Natalie Portman die Bildunterschrift ihrer Mutter: „Der größte Segen meines Lebens war es, diese Mutter zu haben. Sie ist der fürsorglichste, gütigste, interessanteste, talentierteste, großzügigste, lustigste und liebenswerteste Mensch, den ich kenne.“ Der Post enthielt außerdem eine kulturelle Empfehlung für die Hilma-af-Klint-Ausstellung im Grand Palais, die sie als „unbedingt sehenswert“ bezeichnete. Ein typischer Natalie-Portman-Post – persönlich, mit Paris-Bezug und kulturell geprägt.

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„Ein wahres Privileg und ein Wunder“

In der Zeitschrift Harper’s Bazaar verkündete Natalie Portman im April 2026 offiziell ihre Schwangerschaft: „Tanguy und ich sind überglücklich. Ich bin einfach unendlich dankbar. Ich weiß, es ist ein wahres Privileg und ein Wunder.“ Sie teilte auch ihre besondere Sicht auf diese späte Schwangerschaft: „Da ich weiß, dass dies wahrscheinlich das letzte Mal ist, genieße ich jeden Moment. Ich habe mehr Energie, als ich gedacht hätte.“

Für Natalie Portman ist es das dritte Kind mit ihrem Partner Tanguy Destable, einem französischen Musikproduzenten. Die Schauspielerin hat bereits zwei Kinder: Aleph (geb. 2011) und Amalia (geb. 2017) aus ihrer früheren Beziehung mit dem Choreografen Benjamin Millepied.

Die Reaktion der Internetnutzer

Das Foto löste sofort eine Welle begeisterter Kommentare aus. Ihre Follower reagierten voller Zuneigung und überschütteten sie mit Glückwünschen, Herz-Emojis und lieben Worten. Viele lobten die Schlichtheit und Zartheit des Bildes und empfanden es als natürlich und berührend. Innerhalb weniger Stunden erhielt Natalie Portmans Beitrag Tausende von Likes – ein Beweis dafür, wie sehr die Öffentlichkeit diesen besonders bewegenden Moment in ihrem Leben miterlebte.

In einem übergroßen T-Shirt, mit dem Grand Palais im Hintergrund und ihrer Mutter an ihrer Seite, nutzte Natalie Portman den Muttertag (in den USA am 10. Mai), um ihren Followern einen ersten Einblick in ihre lang ersehnte Schwangerschaft zu gewähren. Keine Inszenierung, keine weitere offizielle Ankündigung – nur ein Foto, das in einer Bildergalerie auftauchte und von Millionen von Blicken aufgefangen wurde.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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