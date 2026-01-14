Search here...

Sie entthront Scarlett Johansson und wird zur umsatzstärksten Schauspielerin aller Zeiten.

Zoe Saldaña hat einen Meilenstein erreicht: Die Schauspielerin, die Neytiri und Gamora verkörperte, ist nun die umsatzstärkste Schauspielerin aller Zeiten und hat Scarlett Johansson in Bezug auf die weltweiten Kinoeinnahmen überholt.

Eine Filmografie, die alle Rekorde bricht

Die amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin kann eine seltene Leistung vorweisen: Sie wirkte in den drei erfolgreichsten Filmen der Kinogeschichte mit: „Avatar“, „Avengers: Endgame“ und „Avatar: Der Weg des Wassers“. Alle drei Filme führten die weltweiten Kinocharts an. Dank „Avengers: Infinity War“, der sich diesem exklusiven Kreis anschloss, ist sie zudem die erste Schauspielerin, die in vier Filmen mitwirkte, die jeweils über zwei Milliarden Dollar einspielten.

Rechnet man alle ihre Filme zusammen – von den „Marvel“-Blockbustern über die „Avatar“-Saga bis hin zur „Star Trek“-Trilogie – haben ihre Rollen weltweit über 15 Milliarden Dollar an den Kinokassen eingespielt, ein absoluter Rekord für eine Schauspielerin.

Wenn Franchises Legenden erschaffen

Zoe Saldaña verdankt ihren Status größtenteils einigen ikonischen Rollen, die untrennbar mit der zeitgenössischen Popkultur verbunden sind.

  • Gamora, tragische Heldin und Kriegerin in der Marvel-Galaxie, zu sehen in „Guardians of the Galaxy“, „Avengers: Infinity War“ und „Endgame“.
  • Neytiri, eine zentrale Figur in James Camerons "Avatar"-Saga, steht im Mittelpunkt von Filmen, die sowohl hinsichtlich ihres Budgets als auch ihres Kassenerfolgs monumental sind.

Hinzu kommt Nyota Uhura in der 2009 gestarteten "Star Trek"-Trilogie, die allein mehr als eine Milliarde Dollar einbrachte und damit ihren Platz im Ökosystem der großen internationalen Franchises festigte.

Zoe Saldaña übernimmt die Führung… und das Abenteuer hat gerade erst begonnen

Bis 2024 hatte sie sich mit ihren Gesamteinnahmen bereits hinter Scarlett Johansson und Samuel L. Jackson platziert, die beide ebenfalls vom Marvel-Universum profitierten. Der Kinostart von „Avatar 3: Fire and Ashes“, der bereits über eine Milliarde Dollar eingespielt hat, hat das Kräfteverhältnis verschoben und Zoe Saldaña an die Spitze der Liste der bestverdienenden Schauspielerinnen und Schauspieler katapultiert.

Und die Prognosen sind sogar noch ambitionierter: Zwei neue Avatar-Filme sind für 2029 und 2031 angekündigt, die den Vorsprung des Films an den weltweiten Kinokassen festigen oder sogar noch ausbauen dürften.

Künstlerische Anerkennung und eine Botschaft der Dankbarkeit

Mit dem Oscar als Beste Hauptdarstellerin für „Emilia Perez“ im Jahr 2025 ausgezeichnet, ist Zoe Saldaña nicht länger nur die „Königin der Filmreihen“, sondern auch eine Schauspielerin, deren vielseitiges Talent anerkannt wird. In den sozialen Medien feierte sie diesen Meilenstein, indem sie sich bei Regisseuren, Filmteams und Publikum bedankte und betonte, dass dieser Erfolg das Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen und anspruchsvoller Entscheidungen sei.

Weit mehr als nur eine numerische Rangliste, symbolisiert dieser Rekord den wachsenden Stellenwert von Schauspielerinnen mit Migrationshintergrund an der Spitze der größten Hollywood-Maschinen und bestätigt, dass die neue Königin der Weltkassen Zoe Saldaña ist.

