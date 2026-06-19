Im achten Monat schwanger, lässt diese ehemalige Cheerleaderin eine Kultchoreografie wieder aufleben.

Julia P.
@kelcey_w / Instagram

Auch im achten Monat ihrer Schwangerschaft lässt sie sich nicht davon abhalten, eine tolle Show abzuliefern. Kelcey Wetterberg, ehemalige Cheerleaderin der Dallas Cowboys, begeisterte ihre Fans mit der Neuauflage einer der legendärsten Choreografien ihres ehemaligen Teams – und das alles im dritten Trimester ihrer Schwangerschaft.

Eine Kultchoreografie während der Schwangerschaft

In einem auf Instagram geteilten Video sagt die werdende Mutter mit selbstironischem Humor: „Ich würde alles tun, um dieses Baby auf die Welt zu bringen.“ Als ihr Mann fragt : „Alles?“ , legt sie mit der berühmten „Thunderstruck“-Choreografie der Dallas Cowboys Cheerleaders los.

Arme hoch, Kopf schütteln, ein Schritt auf den Boden und die Haare zurückwerfen: Kelcey Wetterberg, in einem dunkelblauen, bauchfreien T-Shirt in den Teamfarben, vollführt die ikonischen Bewegungen auf dem Fußballplatz. Eine Performance, die für ihre Dynamik gelobt wird, nur wenige Wochen vor der Geburt.

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Eine Hommage an „Amerikas Lieblinge“

Dieses Video ist alles andere als gewöhnlich. Kelcey Wetterberg hat es zu Ehren der dritten Staffel der Netflix-Serie „America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders“ erstellt, die ihre Karriere startete. „Etwas, wonach niemand gefragt hat“, scherzte sie in der Bildunterschrift und fügte hinzu, dass sie sich schon sehr auf die Staffel freue, die ihren ehemaligen Teamkolleginnen gewidmet ist. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: „Wie machst du das nur, Kelcey? Ich habe Angst!“, „Superwoman!“, waren nur einige der bewundernden Kommentare.

Eine glückliche Schwangerschaft

Hinter den Kulissen genießt Kelcey Wetterberg sichtlich eine glückliche Zeit. Sie erwartet im Juli ihr erstes Kind und gab ihre Schwangerschaft im Januar letzten Jahres gemeinsam mit ihrem Ehemann Nate Crnkovich bekannt. Am Ende ihres Videos teilt das Paar sogar einen zärtlichen Moment, indem es Ultraschallbilder hochhält. Diese Freude folgt kurz nach ihrem ersten Hochzeitstag, den sie Ende 2024 feierten.

Kelcey Wetterbergs Meisterschaft in diesen Choreografien rührt von ihren fünf Saisons als zentrale Tänzerin des renommierten Teams her, das sie 2024 verließ. Als „All-Star“ unterstützt sie das Team weiterhin. Mit diesem erfrischenden Video beweist sie, dass Schwangerschaft und Energie durchaus vereinbar sind.

Julia P.
Julia P.
Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
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