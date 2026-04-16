Um für „Dune“ zu werben, überrascht Zendaya mit einem „Sand-Effekt“-Look.

Die amerikanische Schauspielerin Zendaya stellte bei der Promotion des Films „Dune: Part Three“ einmal mehr ihren makellosen Stil unter Beweis. Auf der CinemaCon 2026 in Las Vegas erschien sie in einem Rock-Blazer-Anzug mit Sandeffekt, der die Ästhetik des Films direkt widerspiegelte.

Zendaya überrascht mit einer Silhouette, die perfekt zu „Dune“ passt.

Am 14. April 2026 präsentierte Zendaya gemeinsam mit dem französisch-amerikanischen Schauspieler Timothée Chalamet, dem amerikanischen Schauspieler Jason Momoa und dem quebecer Regisseur Denis Villeneuve auf der CinemaCon in Las Vegas „Dune: Teil 3“. Mehrere Medien hoben hervor, dass die Schauspielerin ein Outfit gewählt hatte, das direkt von der Wüstenwelt der Saga inspiriert war: einen Rock-Blazer-Anzug, der als „sandähnlich“ beschrieben wurde und somit optisch der Textur und Farbe von Sand ähnelte. Diese Wahl blieb nicht unbemerkt. Indem sie sich für einen Rock-Blazer-Anzug entschied, der sofort an die Dünen von Arrakis erinnerte, übertrug die Schauspielerin die Bildsprache des Films auf die Bühne.

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Ein atemberaubender Rock-Blazer-Anzug im „Sand-Effekt“-Design

Der Grund, warum dieser Rock-Blazer-Anzug so viel Aufmerksamkeit erregte, lag darin, dass er weniger auf Effekthascherei und mehr auf Symbolik setzte. Während manche Werbeoutfits vor allem beeindrucken sollen, wählte Zendaya eine Silhouette, die auf subtilere Weise mit dem Film interagierte. Der Stoff, die Farbe und die Gesamtwirkung nahmen deutlich Bezug auf die karge, mineralische Landschaft von „Dune“.

Dieser Ansatz spiegelt perfekt wider, was ihren Red-Carpet-Stil seit Jahren so wirkungsvoll macht. Zendaya trägt nicht einfach nur ein auffälliges Outfit; sie kreiert oft eine Art modische Geschichte, die besonders bei großen Promotion-Touren deutlich wird. Mehrere Modemagazine haben bereits ihre Vorliebe für diese Art von thematisch abgestimmter Garderobe hervorgehoben.

Zendaya bestätigt ihre Vorliebe für themenbezogene Looks

Dieser Auftritt fügt sich in ein recht klares Muster ein. Zendaya zählt regelmäßig zu den Prominenten, die die Kunst des „Method Dressing“ – also die Gestaltung von Werbematerialien für einen Film mit direkten Bezügen zum Filmuniversum – am besten beherrschen. Im Fall von „Dune“ wirkte dieser Rock-Blazer-Anzug mit Sandeffekt beinahe wie eine natürliche Erweiterung der Handlung, da die Wüste nach wie vor ein zentraler Bestandteil der visuellen Identität des Franchise ist.

Mit diesem Look beweist die amerikanische Schauspielerin Zendaya einmal mehr ihr Talent, einen schlichten Werbeauftritt in ein ausdrucksstarkes Bild zu verwandeln. Und für „Dune: Part Three“ ist die Botschaft glasklar: Schon vor dem Kinostart hat Zendaya den perfekten Weg gefunden, die Atmosphäre des Films einzufangen.