Mit 67 Jahren zieht Jamie Lee Curtis in einem eleganten schwarzen Kleid alle Blicke auf sich.

Jamie Lee Curtis bewies einmal mehr ihr Gespür für den roten Teppich und entschied sich für ein schlichtes, aber schmeichelhaftes schwarzes Kleid. Zur New Yorker Premiere der Serie „Scarpetta“ erschien die amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin in einem trendigen und selbstbewussten Outfit, das sofort die Blicke auf sich zog.

Ein schwarzes Kleid, das ebenso schlicht wie schmeichelhaft ist.

Jamie Lee Curtis trug am Abend ein figurbetontes schwarzes Kleid mit engem Schnitt, das ihre Eleganz und ihr Selbstbewusstsein unterstrich. Die Raffung an der Hüfte betonte ihre Silhouette, während der lange, meerjungfrauenartige Rock mit dezenter Schleppe dem Kleid einen Hauch klassischer Eleganz verlieh. Mit seinen langen Ärmeln schuf das Kleid die perfekte Balance zwischen Hollywood-Glamour und zeitloser Eleganz.

Accessoires, die ihre Ausstrahlung unterstreichen sollen

Jamie Lee Curtis, die stets selbstbewusst auftrat, rundete ihr Outfit mit einer auffälligen Halskette, Ohrringen, einer Sonnenbrille und einem kurzen schwarzen Bolero ab, den sie lässig über die Schultern geworfen hatte. Auf Instagram bezeichnete sie sich vor der Premiere humorvoll als „Chefin“ – eine Anspielung auf ihre offene Art und ihren selbstbewussten Umgang mit ihrem Alter und ihrem Stil. Auf dem roten Teppich, Arm in Arm mit ihrer Kollegin, der australisch-amerikanischen Schauspielerin Nicole Kidman, strahlte sie eine Kameradschaft und Präsenz aus, die der jüngeren Generation in nichts nachstand.

Ein Star, der mit 67 Jahren Eleganz neu definiert

In „Scarpetta“, das auf Amazon Prime Video gestreamt wird, spielt Nicole Kidman die Gerichtsmedizinerin Kay Scarpetta, während Jamie Lee Curtis ihre Schwester Dorothy Farinelli verkörpert. An diesem Abend, bei der New Yorker Premiere der Serie, erinnerte Jamie alle daran, dass Reife und Kühnheit durchaus Hand in Hand gehen können. Mit 67 Jahren beweist sie, dass Schwarz alles andere als langweilig ist, sondern im Gegenteil ein modisches Statement setzt, wenn es die Figur perfekt in Szene setzt.

Mit diesem figurbetonten schwarzen Kleid und ihrer selbstbewussten Ausstrahlung stellt Jamie Lee Curtis auf dem roten Teppich einmal mehr Altersstereotypen infrage. Die Schauspielerin vereint Humor, Selbstsicherheit und unaufdringliche Eleganz und beweist damit, dass man auch mit 67 Jahren in einem schwarzen Bodycon-Kleid noch immer einen der auffälligsten Looks der Saison tragen kann.