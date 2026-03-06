"Großartig": Nicole Kidman wagt es, einen spektakulären Rock auf dem roten Teppich zu tragen

Nicole Kidman glänzte bei der New Yorker Premiere von „Scarpetta“ mit einem ultra-schicken, komplett schwarzen Look. Die australische Schauspielerin zog alle Blicke auf sich und bewies einmal mehr ihre absolute Meisterschaft auf dem roten Teppich.

Ein eleganter schwarzer Anzug

Für die Veranstaltung im Regal Union Square trug Nicole Kidman einen übergroßen, schwarzen, doppelreihigen Blazer mit goldenen Knöpfen, kombiniert mit einem schwarzen Rock mit zarten Federapplikationen. Dieser spektakuläre, leichte und strukturierte Rock verlieh dem maskulinen Schnitt des Blazers eine luftige Note. Silberne Ringe rundeten das elegante Ensemble perfekt ab.

Welliges Haar und ein natürlicher Glanz

Ihr lockeres, gewelltes blondes Haar umrahmte ein strahlendes Gesicht, während ein dezentes Make-up ihre natürliche Ausstrahlung unterstrich. Nicole Kidman versprühte Selbstbewusstsein und mühelosen Hollywood-Charme, als sie mit der amerikanischen Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Jamie Lee Curtis posierte, ihrer Co-Star in „Scarpetta“, in dem sie die brillante Gerichtsmedizinerin Kay Scarpetta verkörpert.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Nicole Kidman (@nicolekidman)

„Großartig“: Fans sind begeistert

Die Reaktionen in den sozialen Medien überschlagen sich: „Wunderbar, Nicole, immer so elegant!“ oder „Dieser Rock ist spektakulär, du siehst perfekt aus!“. Die Fans loben ihren Mut und ihre Fähigkeit, Schneiderkunst und Weiblichkeit mühelos zu vereinen.

Scarpetta: Ein Thriller, der explosive Spannung verspricht.

In der Amazon Prime Video-Serie, die ab dem 11. März verfügbar ist, löst Nicole Kidman gemeinsam mit Jamie Lee Curtis (ihrer Schwester Dorothy) und Ariana DeBose Hightech-Kriminalfälle. Während der Premiere sprach Nicole liebevoll über ihre Töchter: „ Sie werden mir schon zeigen, wer sie sind.“

Mit ihrem Federrock und dem Oversize-Blazer kreierte Nicole Kidman einen atemberaubenden, komplett schwarzen Look. Mit 58 Jahren definierte sie Eleganz auf dem roten Teppich neu und bewies, dass wahrer Stil keine Frage des Alters ist – falls daran überhaupt noch jemand gezweifelt hatte.