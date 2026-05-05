Indem sie in einem dekonstruierten Kleid ihre Bauchmuskeln zur Schau stellte, löste Sängerin Victoria Monét Reaktionen aus.

Zwei Teile, zwei Farben – und doch war der Look der amerikanischen Singer-Songwriterin Victoria Monét bei den Billboard Women in Music Awards 2026 alles andere als schlicht. Die Art und Weise, wie die beiden Teile zugeschnitten und kombiniert wurden, veränderte alles und löste eine Welle von Reaktionen in den sozialen Medien aus.

Ein asymmetrisches schwarzes Bandeau-Top und ein dekonstruierter weißer Rock

Die Billboard Women in Music Awards 2026 fanden am 29. April im Hollywood Palladium statt und brachten eine Reihe von Künstlerinnen zusammen, darunter die amerikanische Singer-Songwriterin und Schauspielerin Teyana Taylor, die schwedische Singer-Songwriterin Zara Larsson, die südafrikanische Sängerin Tyla, die amerikanische Schauspielerin Keke Palmer und die amerikanische Singer-Songwriterin Victoria Monét – jede mit einem starken Look, der den roten Teppich in eine wahre Modenschau verwandelte.

Victoria Monét trug ein Ensemble von Rhea Costa: ein schwarzes Bandeau-Top mit asymmetrischem Ausschnitt, kombiniert mit einem fließenden, weißen Rock, der seitlich leicht drapiert war. Der Rock saß tief auf der Hüfte und erzeugte eine diagonale Linie, die Taille und Bauch freilegte – ein Detail, das alle Blicke auf sich zog. Eine Seite bedeckte, die andere war offener; eine Seite figurbetont, die andere fließend – ein markanter Kontrast, der einen bleibenden Eindruck hinterließ.

Victoria Monét besucht die Billboard Women In Music Awards 2026. pic.twitter.com/uLWTs25cBQ — 21 (@21metgala) 30. April 2026

Victoria Monét, aufstrebende Künstlerin und Stilikone

Victoria Monét ist nicht nur für ihre Musik bekannt – ihr Modestil entwickelt sich zunehmend zu einer natürlichen Erweiterung ihrer künstlerischen Identität. Nach mehreren beeindruckenden Auftritten in den letzten Monaten bestätigt dieser Blick auf die Billboard Women in Music, dass sie eine stimmige persönliche Ästhetik entwickelt: präzise und detailverliebt.

Kurz gesagt, die amerikanische Singer-Songwriterin Victoria Monét hat bewiesen, dass ein starker Look nicht "aufdringlich" sein muss. Oft ist es die Umsetzung, die den entscheidenden Unterschied macht.